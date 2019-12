Llanto y desconsuelo tras accidente mortal en La Dalia

Foto: TN8

Llantos, gritos de dolor y angustia fue lo que se presenció en la escena de un accidente de tránsito, donde perdió la vida el señor Santos Alcides González Olivas, de 43 años de edad, en uno de los tramos carreteros de La Dalia, en el departamento de Matagalpa.

Una de las hijas, al saber de la tragedia, llegó desesperada, gritando ¡Papito yo te quiero mucho, no te vayás!, pero la realidad era otra, ya no había que hacer.

Según Concepción Caldera Jarquín, testigo del accidente, "el fallecido iba rumbo a su casa, caminando fuera de la vía, cuando una camioneta Land Cruiser, con número de placa M 316-584, circulaba haciendo zigzag (mala maniobra), luego de perder el control, se estrelló contra unos árboles, por lo que terminó dándo vueltas, y fue cuando se pasó llevando a la víctima y a un motociclista, al parecer venía bolo ya que cuando se dio volantín (voltereta) salieron las latas de cerveza”, refirió.

Otra que llegó a la escena de la tragedia fue la señora Carmen Gonzáles Calderón, la madre del fallecido, quien afirmó en medio del dolor, “mi hijo estuvo en mi casa temprano, luego se vino para donde el hermano, ahí se estuvo y como ya se hacía noche dijo que se iría para su casa, a descansar porque mañana le tocaba trabajar, ya que el vende medicamento, él era enfermito de sus manos, pero aun así salía a trabajar”, expresó la adolorida madre.

La víctima mortal no tenía ni cien metros de haber salido de donde su hermano y su casa estaba cerca, ya que eran vecinos, solo salió para convertirse en una víctima más de los accidentes de tránsito.

La progenitora también relató que su hijo, antes de venirse de donde ella, se despidió y le dijo “mama me voy, hay dejo unas cosas, me las cuida por favor, porque voy a regresar a verte y a llevarme eso que dejo, se vino y a los pocos minutos me estaban avisando de la tragedia”, finalizó.

Personas del lugar expresaron que en la camioneta iban como cuatro personas, pero solo se conoció que el conductor fue el único trasladado al Hospital Escuela Cesar Amador Molina, de la ciudad de Matagalpa.