Presidente Daniel Ortega: Cambiemos las armas atómicas por hospitales y puestos de salud

Foto: CCC César Pérez

El Presidente de Nicaragua, Daniel Ortega Saavedra, hizo comparecencia para el pueblo nicaragüense este miércoles 15 de abril, en el que tocó temas de importancia para toda la nación.

"Buenas tardes hermanos nicaragüenses, familias nicaragüenses. Primero, nuestra solidaridad y nuestras condolencias para todas las familias que están sufriendo los embates de esta pandemia que han tenido seres queridos fallecidos, otros en estado grave, conectados en las UCI's, otros aislados, todos sufriendo con mucho dolor que nos llama en estos momentos a la solidaridad y a la unidad de los pueblos del mundo. Y si nos llama a la solidaridad y unidad de los pueblos del mundo, significa que nos llama a la paz. Ese es el principio primero, la paz", dijo Ortega.

"Poner fin a todo tipo de guerra, a todo tipo de agresión contra prueblo alguno y cultivar la paz, fortalecer la paz, porque solamente un mundo en paz es el que nos va a permitir y sobre todo, a los países más desarrollados, crear las condiciones para que en este planeta no nos encontremos con situaciones dramáticas en países desarrollados, en donde faltan camas y faltan instrumentos médicos, simplemente porque el servicio de salud no llega al pueblo, no llega a los pobres, no llega a los trabajadores", afirmó el Presidente.

"Servicios públicos que se encuentran totalmente en abandono. Claro, hay grandes hospitales altamente calificados con mucha tecnología, con grandes científicos pero quién puede ir a pagar el servicio a un hospital privado o a un país en desarrollo (...) El mundo ha quedado descarnado con esta pandemia y de qué sirven las bombas atómicas. Acaso con las armas atómicas van a acabar con el virus. Con los cohetes que están desarrollando ahora en estas carreras armamentísticas para conquistar el espacio y convertir el espacio en un campo de guerra, para matar, para la muerte, para qué son esas armas. Esas armas no son para la vida, no son para la salud, no son para la alimentacion de millones de seres humanos que perecen año con año por hambre; esas armas son para matar", indicó Daniel Ortega.

"Y se invierten miles de billones, y los que invierten miles de billones saben que esas armas no se pueden utilizar, porque el dia que se utilicen se acaba el planeta. (...) Y cuántas epidemias, cuántas pandemias ha vivido la humanidad, cuántos millones de seres humanos han muerto ene sas pandemias, en esas epidemias, en esas guerras mundiales (...) Y estoy convencido que esta pandemia, este virus que se ha multiplicado por todo el planeta y no hay fuerza alguna que pueda bloquearlos. No hay barrera alguna que pueda bloquearlos, no hay muro alguno que pueda bloquearlos. No hay manera", señaló el mandatario.

(Noticia en Desarrollo)