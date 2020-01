Mercadito Campesino ofrece grandes ofertas de la temporada escolar

Foto: TN8

En el Mercadito Campesino, ubicado en carretera a Masaya, usted podrá encontrar todo tipo de frutas y verduras a precios módicos y lo mejor de todo es que son productos frescos.

"Es primera vez que vengo y me parece un lugar excelente por los precios y se ve que los productos son frescos, eso es importante, la atención, está muy limpio, muy importante eso la limpieza del sitio, muy ordenado, me parece muy bueno", comentó Miguel Ángel García.

"Aquí estamos en el Mercado Campesino, ofreciendo lo que es papaya a C$ 25 córdobas, mandarinas a C$25 la docena, banano a C$20 la docena, tenemos pipianes, chayotes, pepinos, todo siempre fresco, tomates C$ 40 la docena, la libra de cebolla C$12, lo que ha subido es la papa a C$ 18 la libra, pero ahí siempre mantenemos el precio económico", mencionó Sara Hernández, comerciante.

Pero eso no es todo, también podrán encontrar variedad de productos en calzado, ropa, medicina natural e incluso comida.

"Estamos ofreciendo vinos artesanales a C$140 córdobas, elaborados por nosotros los nicas, los elaboramos en Tisma-Masaya, son presentaciones de 750 ml, pero también destilada a C$ 120 córdobas, pero con más grados de alcohol", detalló Roger Baltodano, de botánica artesanal Royal.

Para este regreso a clases, los comerciantes están ofreciendo el 10% de descuentos en compras mayores de C$ 1, 000 córdobas en productos escolares.

"Tenemos las camisas Asatex, Sincatex, estilos diferentes en faldas, plisadas, doble paletones, de 3 paletones, camisas confeccionadas por la tienda, tenemos tallas desde preescolar hasta para adultos, incluso productos universitarios, tallas de zapatos desde 42 hasta el 22 para niños, jóvenes, adultos y niñas", explicó Andrea Ocampo de tienda escolar y librería Met Cielo.

Estos comerciantes y emprendedores del Ministerio de Economía Familiar son provenientes de cada rincón de Nicaragua y día a día ofrecen sus productos de muy buena calidad, atendiéndote con toda la alegría que merecés.