Alex Speitzer derrocha romanticismo y así celebra el cumple de Ester Expósito

Este 26 de enero la actriz cumple 21 años y el mexicano no dejó pasar la oportunidad para ponerse cursi y publicar una serie de fotos, un video y un emotivo mensaje en dedicatoria de su amada.

Los amigos de toda la vida la han colmado con recuerdos de la infancia, mientras que celebrities con quienes ha compartido alfombras rojas y pantallas, como Paco León o Sergio Momo, le han felicitado con imágenes más recientes.

Por supuesto, Alejandro Speitzer tampoco se ha quedado atrás: ha abierto su álbum de fotos más personal para ofrecerle a su chica los mejores deseos en este día.

"Feliz vuelta al sol mi vida. Te amo", ha escrito junto a la publicación de varias imágenes sacadas con una cámara analógica, con la que parecen documentar su vida.

Junto a las imágenes acompañó un pequeño video en el que se ve como están platicando en la nieve, sonriendo mucho y mirándose con ojos de enamorados, mientras suena "Every Breath You Take" de The Police.

Fue apenas el pasado jueves 21 de enero cuando el propio Alex Speitzer cumplió 26, momento que aprovechó la española para mandarle un cursi mensaje.

"Hoy cumple 26 este ser único e irrepetible”, escribió Ester Expósito junto a una serie de fotos juntos que nunca antes había compartido.