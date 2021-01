Ex suegra de Gabriel Soto señala a responsable de filtrar video del actor / Los Angeles Times

Gabriel Soto se vio envuelto en polémica, luego de que se filtrara en redes sociales un video íntimo del actor. En medio del proceso para demandar a quien “violó su intimidad”, así como declaraciones en las que pidió respeto a su persona, aún hay mucho de qué hablar sobre este tema, pues aún se desconoce la identidad de quien cometió el delito.

Tras varios días de haberse filtrado un video íntimo de Gabriel Soto, su exsuegra y madre de Geraldine Bazán, habría señalado a un posible responsable de publicar la grabación, la cual califica como "una vergüenza".

Adamari López, contó durante el programa Un nuevo día que, Rosalba Ortiz no sabía del video y que no lo había visto, así como tampoco tenía nada que ver con esto y que no tiene nada qué hablar de ese tema tan grotesco.

“Dijo que no tenía nada que ver con este video y que ni siquiera lo había visto, que no tiene nada qué hablar de ese tema que es tan grotesco y es toda una vergüenza”, aseguró Adamari López al presentar la nota.

Asimismo, la ex suegra de Gabriel Soto sugirió como pista que el famoso debería averiguar a la persona que despidió recientemente. ¿Sabe algo? ¿A quién despidió Gabriel Soto?

“Que Gabriel averigüe si la persona a quien él ha despedido recientemente tiene que ver con la filtración del video”, dijo durante una entrevista para dicho programa.