Sherlyn regresa al canto acompañada de su pequeño hijo / Show News

Tras grabar algunas canciones como parte de sus participaciones en proyectos musicales, Sherlyn se había retirado de esa faceta para enfocarse por completo a la actuación.

La también modelo regresó al canto, pero no lo hizo sola porque estuvo acompañada de su hijo André; así, interpretó una canción durante el especial de Las Mañanitas a la Virgen de Guadalupe.

“Cuando anhelaba ser mamá se lo pedí [a la Virgen de Guadalupe] con todo mi corazón y le prometí que el día que naciera mi hijo se lo llevaría a presentar y se lo encomendaría para siempre”, mencionó Sherlyn en su cuenta de Instagram. “Cuando André nació La Villa [la Basílica] estaba cerrada por la pandemia. En cuanto abrieron, fuimos a presentarle mi hijo y al salir mi mamá me dijo: ‘siempre he soñado que le cantes a la Virgen’. La verdad pensé que se quedaría con las ganas. Unas semanas después me llamó mi manager para decirme que me habían invitado a cantarle”.

La actriz reveló cómo vivió lo que ella considera un “día inolvidable” y una maravillosa experiencia.

“Los milagros existen y mi hijo es para mi la prueba más grande amor que Dios y la Virgen me han dado”, confesó. “Ustedes ven dos minutos al aire, pero hubo tanto amor atrás de esto; para empezar, mi hermosa familia que siempre me acompaña, ver a mi mamá y a [mi hermana] Crissel conmigo fue parte del sueño”.

Sherlyn acompañó el texto con el video donde se le ve frente al altar cantando el tema “Hermoso cariño”, teniendo en brazos a su hijito André. “Amada Virgen de Guadalupe, aquí vengo a presentarte a mi hijo André, como te lo prometí. Te pido que cuides siempre de él”, mencionó antes de cantar.