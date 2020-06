Programa “Todos con Voz”entregó medios auxiliares en Estelí

El programa "Todos con Voz", inició con la necesidad de mejorar la atención a las personas con discapacidad adultos mayores /Foto: TN8

El programa "Todos con Voz", a través del Ministerio de Salud siguen mejorando la calidad de vida de las personas con discapacidad, con la entrega de medios auxiliares y atención medica especializada en el departamento de Estelí.

Al igual que Angelín Roque, otros niños nacen con alguna discapacidad físico motora.

El programa "Todos con Voz", inició con la necesidad de mejorar la atención a las personas con discapacidad adultos mayores

En el departamento de Estelí, el Ministerio de Salud les da un seguimiento a los pacientes, para brindarles una atención médica especializada y beneficiarles con sillas de ruedas.

Lee también: Aguacero rebasa cauce El Dorado y deja considerables daños en la capital



“Le doy gracias a Dios y a nuestro presidente que mira por nosotros los necesitados, las personas de la tercera edad, los discapacitados y todos nosotros, al regalarnos esta silla nos sentimos más seguros y la situación mejorará para la niña, ojalá que este programa de beneficio siga adelante y llegue a los más desposeídos para ayudarles a mejorar su calidad de vida”, refirió Junieth Urbina, madre de la menor beneficiada.

Agregó que no se esperaba tal regalo, "económicamente no me encontraba en una situación disponible para comprarle la silla por mi propia cuenta", indicó Junieth Urbina, madre de la menor beneficiada.

Mejoramiento en la calidad de vida

El programa "Todos con Voz", inició con la necesidad de mejorar la atención a las personas con discapacidad adultos mayores

El programa "Todos con Voz", inició con la necesidad de mejorar la atención a las personas con discapacidad adultos mayores y aquellos que han sufrido un accidente grave y necesitan medios auxiliares.

"En todo el departamento de Estelí estamos realizando visitas para ver la situación de las personas de la tercera edad y con discapacidad física-motora; el programa “Todos con Voz” en acompañamiento del movimiento de la Promotoría Solidaria estamos haciendo entrega de medios auxiliares, para que las personas puedan movilizarse de una mejor forma hacia los puestos de salud y otros lugares de su interés, esta entrega también la estamos dedicando al mes del niño para construir un país más inclusivo", mencionó Jerry Ruiz, promotor de la Juventud Sandinista.