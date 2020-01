Usura Cero presenta plan de trabajo 2020 en Boaco

Foto: TN8

Más 300 mujeres emprendedoras del departamento de Boaco, que iniciaron sus negocios con financiamiento del programa Usura Cero recibieron de parte de esta institución el plan de trabajo para este año 2020.

Dentro de este plan se ejecutarán los 3 ejes, que tienen como objetivo la recuperación económica sostenible, el fortalecimiento y desarrollo estratégico del modelo de producción y emprendimiento.

"Estamos en el departamento de Boaco planteando a las protagonistas del programa Usura Cero como gobierno del Frente Sandinista va a continuar acompañándolas para que esos emprendimientos avancen, para que esos emprendimientos prosperen, porque si prosperan esos emprendimientos prospera Nicaragua", destacó Patricia Fernández, delegada del programa.

"Este es un programa para que ninguna mujer diga no puedo poner un negocio, porque no tengo financiamiento, el Comandante Daniel y la compañera Rosario ha puesto en mano de las mujeres nicaragüenses a protagonistas de este programa", siguió expresando.

Añadió que toda mujer que quiere emprender un negocio con el programa Usura Cero, puede acercarse y ser partícipe, para que sigan trabajando, tengan trabajo y paz en Nicaragua.

"Muy excelente, nos ha ayudado a crecer en nuestros negocios, en este tiempo que estuvimos en quiebra como dicen por el golpe fallido, nos estamos recuperando y nos llegaron de vuelta a ofrecer crédito y nosotros explicamos que porque nos atrasamos en algunas cuotas, no porque nosotros quisiéramos quedar mal, trabajando es como vamos a sacar adelante Nicaragua", dijo María Fernández.

"Me parece bien porque soy agradecida, al principio yo trabajé para Usura Cero y me fue bien, a pesar de que soy viejita, he trabajado bien con mi grupo y yo me siento agradecida, yo pienso seguir adelante, voy a pedir un nuevo crédito para salir adelante en mi casa", relató Blanca Rosa Hernández Reyes.