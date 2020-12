Mariah Carey planea una película de su vida que estará basada en su libro

Mariah Carey planea una película se su vida que estará basada en su libro / Quien

Mariah Carey está segura de que podría seguir con éxito el camino de otras leyendas de la música cuyas fascinantes vidas han dado lugar a aclamadas películas para la gran pantalla.

De hecho, ella misma ha revelado en conversación con el presentador Jimmy Fallon que ya pidió consejo a sus colaboradores más cercanos para poder empezar a dar forma al proyecto, el cual podría basarse directamente en la autobiografía que lanzó al mercado hace unos meses.

"Estamos hablando de diferentes cosas por el momento, pero sí, siento que deberíamos hacerlo, ese ha sido siempre mi objetivo. Pero para mí era muy importante escribir primero el libro porque hay tanto que contar... De ahí podemos escoger lo más relevante y traducirlo al lenguaje del cine", dijo la intérprete sobre el sinfín de revelaciones personales y profesionales que hace en su obra 'The Meaning of Mariah Carey'.

Aunque no ha querido ofrecer demasiados detalles sobre las ideas que ya maneja y la gente con quien desearía trabajar en el futuro largometraje, la estrella ha dicho en la misma entrevista, que el afamado guionista Lee Daniels podría estar implicado en tan exigente labor.

"Me encanta Lee, le amo, es uno de mis mejores amigos y me entiende de una forma en que pocos lo hacen. Pero no se me permite decir nada, ni sí, ni no, ni quizás", compartió.

Te puede interesar: Mayordomo de la princesa Diana confirma que The Crown dice la verdad

Recientemente, Mariah reveló la razón por la que la Navidad es su festividad favorita y explicó el sabor agridulce que le provoca año con año, pues es inevitable recordar las navidades amargas que vivió durante su infancia, lo que ha sido un impulso por tener los mejores festejos para ella y su familia en la actualidad.

"He creado las Navidades que siempre he querido tener. Me pasaron un montón de cosas horribles cuando tenía 12 años, pero he de decir que el espíritu de esa niña, el de una luchadora que jamás se rendiría, nunca se marchitó. Siempre he abrazado con entusiasmo a la persona que soy, aunque el mundo no me entendiera", dijo en un extracto de su nuevo especial navideño para Apple TV +.