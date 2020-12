Mayordomo de la princesa Diana confirma que The Crown dice la verdad / YouTube

Ante la gran controversia que rodea al drama real plasmado en serie de "The Crown", ahora, una persona muy cercana a Diana de Gales, su mayordomo, Paul Burrell, comparte su propia versión.

Particularmente la cuarta temporada ha causado un gran revuelo y diversas reacciones por parte de los espectadores e incluso hasta de los miembros reales, hoy una disputa gira en torno a la exitosa historia llamada "The Crown" (La Corona), que arrasó en audiencias en la plataforma de Netflix.

Sus detractores señalan a una historia cargada de ficción y de supuestas situaciones que no sucedieron en tiempo y forma, de acuerdo a las críticas que han circulado en las últimas semanas.

En lo que se refiere al tiempo en que Diana de Gales llegó a formar parte de la realeza, ha desatado una fuerte indignación y Carlos de Gales hoy es el blanco de las críticas, mientras que sus defensores argumentan que el retrato del futuro rey es "cruel"e "indiferente", el propio mayordomo personal de la princesa retrata la verdad del matrimonio de los royals.

"La serie muy parecida a la realidad"

Paul Burrell colaborador de la recordada princesa, habría concedido una reciente entrevista a un medio británico y fue al mismo a quien señaló la serie “está muy cerca de la verdad”, asimismo, abordó la interpretación del actor Josh O´Connor quien da vida al príncipe de Gales.

Muchos recordaran que en los episodios el hoy famoso actor británico apenas si voltea a ver la joven a la que pide matrimonio, Diana, "es lo que realmente sucedía", asegura.

"Josh O'Connor interpreta al príncipe Carlos como una persona fría e indiferente. Y me temo que eso es lo que vi a puerta cerrada", dijo Burrell. "Estaba casado con probablemente la mujer más hermosa del mundo. Pero no la cuidó, y eso es lo que cuenta The Crown". Detalla Burrell a The Sun.

El hombre, hoy de 62 años, colaboró junto a Diana por más de una década y pudo percatarse a profundidad de la relación que sostenía la joven aristócrata con el heredero al trono.

"Diana rebasaba en popularidad a Carlos"

Y no todo termina ahí ya que también el fiel empleado y amigo de la royal señala que gran parte de la actitud de Carlos se debía al coraje que sentía ante el hecho de que Diana ganaba una mayor popularidad y en cierto modo lo opacaba.

"Estás viendo a una joven desconocida crecer mientras que la estrella de Charles no lo hace y su popularidad es mayor que la de él", dijo el ex mayordomo de Diana Spencer. "Y ese es todo el problema", añadió.

Incluso, ejemplificó una de las primeras giras reales que ambos sostuvieron en Australia "cómo ella lo eclipsó y cómo a él no le gustó, es todo cierto”, relató.

El asistente de la princesa, quien se mantuvo a su servicio desde 1987 hasta el fatal deceso de la misma se volvió además su confidente y tal fue así que lanzó un libro sobre Diana, misma que confiesa en una ocasión le reveló que "habría esperado más de su relación con Carlos".

Diana me dijo: 'Cuando me casé, pensé que mi esposo estaría ahí para mí, para cuidarme, apoyarme, animarme, pero no es así'", dijo Burrell. "La gente que salta y dice: 'Bueno, eso no es un hecho', bueno, eso se acerca bastante a la verdad", según las palabras de Burrell.

De igual manera, agrega, la producción pudo haber ido aún más lejos ya que recordó momentos cuando la recordada Lady Diana intentaba complacerlo en todo y él no estaba contento:

"Hubieran puesto otra escena con el príncipe Carlos diciéndole a Diana, cuando ella bajaba las escaleras con un hermoso vestido blanco con negro, solo para complacerlo, y él le dijo: ‘Parece que perteneces a la mafia’”, recordó.

Estas declaraciones surgen luego de que en los últimos días se diera a conocer las solicitudes realizadas a Netflix para que aclare que la historia es "solo ficción".

Incluso el propio hermano de Diana de Gales, Charles Spencer, pidió a Netflix añadiera un anuncio que especificara un "descargo de responsabilidad" en cuanto a la serie, sería un mensaje que recuerde a la audiencia que los eventos presentados no sucedieron tal y como se presentan.

Te puede interesar: Alfred Molina regresa a ser el Doctor Octopus en "Spider-Man 3"

Un ejemplo es cuando en un material audiovisual, se presenta una leyenda al inicio que advierte al usuario.

"La historia, todos los nombres, personajes e incidentes retratados en esta producción son ficticios".

Sin embargo, el creador de la serie, Peter Morgan, habría defendido su desempeño en esta producción señalando que "su trabajo está minuciosamente investigado y es verdadero en espíritu".

Recientemente fue el ministro de cultura Oliver Dowden, quien declaró "que muchos espectadores se han quedado bajo la creencia de que los acontecimientos presentados son reales, lo que causa un serio daño a la imagen de la realeza británica", según describen.

Por su parte, Netflix ha respondido tajantemente ante las peticiones de aclarar que la serie es "fiticia".

"Siempre hemos presentado The Crown como un drama, y tenemos plena confianza en que nuestros miembros entienden que es una obra de ficción que se basa ampliamente en eventos históricos".

La plataforma no cede ante la presión del gobierno británico.

"Como resultado, no tenemos planes, y no vemos la necesidad, de agregar una exención de responsabilidad", según describió Deadline.