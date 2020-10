Tras quedar sin pierna, Daniella Álvarez quiere ser mamá / WION

Con la actitud positiva que la caracteriza, Daniella Álvarez, comparte que su nueva condición física, no es ningún impedimento para lograr uno de sus sueños más grandes: ser madre.



Junto a su novio Lenard Vanderaa, quien ha estado en todo el duro proceso de la modelo, desde que le amputaron la pierna; Daniella quiere formar una familia y así lo expresó en una entrevista.



Con el corazón abierto, Daniella confesó que tiene un enorme deseo por tener hijos junto a su pareja, “mi sueño más importante es ser mamá, yo siento que me voy a realizar como mujer, el día que tenga a mis dos hijos, ojalá sean dos y esté casada y en mi hogar, construirlo es uno de mis más grandes sueños y sueño que sea con Lenard”, contó al programa ‘El Break de las 7’.

Hoy más que nunca, Daniella está consciente de su situación pero agradeció tener a su novio y familia con ella, incondicionalmente, “claramente, después de todo lo que me ha pasado, tengo que ser franca y vivo hoy en día, más el presente, ya no sé qué pueda pasar mañana… ese hombre, desde que me amputaron, no ha dejado de verme con los mismos ojos de amor, de ese amor profundo e incondicional, que era lo mismo como me miraba dos años antes, porque tuve la oportunidad de vivir con él en 2017 y 2018, tuvimos un break en 2019 y toda esta circunstancia nos volvió a unir”, contó.

Daniella dijo lo que la enamoró de su pareja, tras regresar cuando ella salió del hospital, “Recuerdo que cuando llegué aquí a la casa, la primera noche, tenía un poquito de pena con él porque yo sabía que lo tenía que levantar de pronto dos o tres veces para que me llevara al baño y yo decía: ‘Dios mío qué pena con Lenard’, tenía demasiados medicamentos dentro de mi cuerpo. Al final ha sido él, el que me ha dado las pastillas, el que me ha cargado, el que me ha ayudado en todo, igual que mi hermano”.

Luego de la dura cirugía, Daniella tuvo que enfrentar su nueva realidad y poco a poco ha ido recobrando las fuerzas para seguir con su vida y con sus sueños, luego de que una isquemia, provocara que le amputaran una de sus piernas.



Gracias a su manera de ver la vida, Daniella se ha convertido en un ejemplo de fortaleza y resiliencia para muchas personas.