Familias de Sabana Grande contentas al recibir calles nuevas

Las familias de la comarca Sabana Grande en Managua, estrenaron este viernes cuatro calles nuevas de pavimento que les entregó la comuna capitalina, institución que invirtió 1 millón 200 mil córdobas.

El vicealcalde de Managua, Enrique Armas, mencionó que en esa zona se han ejecutado otras obras de progreso, por lo que ya no es aquel poblado de tierra de hace muchos años.

"Estamos en el Distrito VII de Managua, muy contentos entregando a la población cuatro calles nuevas que ya vienen a sumarse a las otras 50 calles que a lo largo de todos los últimos años ha construido la Alcaldía de Managua, en todo este sector, en toda esta zona, ya que Sabana Grande es un poblado lleno de casitas, ya se va creciendo, ya no es aquel Sabana Grande polvoso, de aquel Sabana Grande que quedaba al final de Managua, pues sólo queda el recuerdo porque ahora las familias cuentan con muchas obras de progreso", refirió el vicealcalde.

Martha Garibo, pobladora de Sabana Grande, manifestó sentirse muy contenta y agradecida con las autoridades, ya que se terminaron aquellos dolores de cabeza que les daba el polvazal.

¨Esperamos que nos construyan las siguientes calles que están bien deterioradas, claro bien linda quedó la que nos hicieron, yo le doy gracias a nuestro presidente (Daniel Ortega), que es lo primordial que se ha acordado de nosotros aquí en Sabana Grande", afirmó esta habitante de Managua.

Mejor calidad de vida

Isabel Gutiérrez, también habitante de esa zona, manifestó que la calle esta muy linda, pero que le están pidiendo a las autoridades que les reparen las luminarias.

"Antes aquí había mucho polvo, la calle no servía para nada, ahora está bueno ya no vamos a tener ese poco de charco ahí, ya podemos caminar bien ahí gracias a Dios, pero al mismo tiempo les solicitamos a las autoridades a que nos reparen las luminarias, ya que aquí no se puede andar de noche por la inseguridad en la zona", pidió Doña Isabel.

Las autoridades de la comuna de Managua, informaron que en esa zona se han invertido más de 80 millones de córdobas en diversos proyectos que benefician directamente a toda la población.

Sabana Grande cuenta con una población de 15 mil habitantes en cuatro mil casas.