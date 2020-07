México: Docente es despedida por imitar en un TikTok a Paulina Rubio

Mexico: Docente es despedida por imitar en un TikTok a Paulina Rubio / MegaNews

Ante la pandemia de coronavirus y el forzoso confinamiento para evitar contagios, miles de personas se han unido a la plataforma de videos cortos TikTok para disfrutar un poco de la vida y divertirse.

Hay quienes participan con contenido y otros que sólo lo consumen.

No debería haber problema alguno ante esta situación; sin embargo, ante una múltiple queda, una profesora y directora de primaria perdió su trabajo por intentar ser una tiktoker.

Se trata de Elena Cuétara, quien trabajó para un colegio por 25 años. Tenía como cargo el papel de directora de primaria. Sin embargo, fue despedida luego de que publicara un video en TikTok en donde imita a la cantante Paulina Rubio, específicamente la escena en donde supuestamente la Chica Dorada aparece bajo los ‘influjos de drogas’.

En el video, aparece Elena Cuétara imitando a la cantante con un aspecto despeinado, el maquillaje corrido y con un acento español. La publicación recibió múltiples likes, compartidos y comentarios. Todo iba en orden, hasta que el contenido llegó a los padres de familia.

Al parecer varios pegaron el grito en el cielo, pues ¿qué ejemplo les daba a sus hijos? Por esta razón, se quedó sin trabajo.

“El 27 de mayo, en plena cuarentena, se me ocurre hacer un video imitando a Paulina Rubio en mal estado. A la semana recibo una llamada de mi jefe informándome que hay un grupo de papás muy molestos porque creen que estoy dando un mensaje inadecuado. Y me dijo que ya no podíamos seguir trabajando juntos”, contó la profesora.

Ante la difícil situación, la mujer explicó que está tranquila a pesar de todo y reiteró que los profesores también tienen derecho a divertirse.

“Yo me quedo muy tranquila, la verdad es que estoy bien. Estoy pensando qué voy a hacer ahora con mi vida. Pero sí creo que los papás deberían de pensar que los maestros también son personas. También tienen derecho a divertirse, a hacer bromas. No hubiera sido lo mismo si yo en el video hubiera estado en mal estado. Era una broma”, agregó Elena en una nueva publicación que tituló “Cómo me quedé sin trabajo por hacer un TikTok.