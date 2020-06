¿Sabías cómo ocultar conversaciones de Instagram?

Estos pasos aplican tanto para iOS como para Android. La aplicación funciona casi igual en ambas plataformas / Foto: Twitter

Instagram es una aplicación y red social de origen estadounidense, propiedad de Facebook, cuya función principal es poder compartir fotografías y vídeos con otros usuarios. Está disponible para dispositivos Android, iOS y Windows 10.

Para mantener en orden tus notificaciones, distraerte menos o por la razón que sea puede que te preguntes cómo ocultar tus conversaciones de Instagram. Claro que es posible y no solo eso, también es muy fácil.

Es muy fácil, solo debes seguir los siguientes pasos.

¿Cómo hacerle?

Estos pasos aplican tanto para iOS como para Android. La aplicación funciona casi igual en ambas plataformas, así que es igual:

Ve a tu perfil y luego a la parte de configuraciones, ubicada en la parte superior derecha. El icono son tres rayitas o tres puntitos.

Luego elige la opción "Configuración".

A continuación te llevará a un nuevo menú. Selecciona la opción "Notificaciones".

Luego escoge Mensajes de Direct o Mensajes directos o Direct Messages.

Lo siguiente dependerá mucho de la razón por la que estés queriendo ocultar tus conversaciones.

Como sabes, la bandeja de entrada en Instagram se divide en dos: Principal y General. Por lo tanto:

Si eliges "Desactivadas", Instagram no te avisará que recibiste un nuevo mensaje sin importar su categoría (Principal o General). Esta opción es recomendable si ya no quieres recibir notificaciones de los mensajes directos de Instagram, bajo ninguna circunstancia.

Si eliges "Solo Principal", entonces solo recibirás notificaciones del buzón principal, general quedará anulado por así decirlo. Esta es la opción que debes elegir si quieres ocultar una o algunas conversaciones. Así, los chats que quieras esconder los mandas a General y no estarán a la vista ni tampoco recibirás notificaciones.

Si eliges "Principal y General", recibirás notificaciones de ambas secciones. Esto es en caso de que quieras estar al pendiente de todo. Para mí no tiene mucho sentido, pero cada quien.

Listo. A partir de ahora, los "mensajes ocultos" quedarán en el buzón General.