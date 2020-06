Policía reprime a manifestantes contra la brutalidad policial en París

Las protestas se llevan a cabo como parte de los movimientos 'Justicia para Adama' y 'Black Lives Matter' / Fotografía: EFE

Este 2 de junio, manifestantes han salido a las calles de París para expresar su rechazo a la brutalidad policial contra la comunidad afroamericana y exigir justicia para Adama Traoré y George Floyd. Las protestas se llevan a cabo como parte de los movimientos 'Justicia para Adama' y 'Black Lives Matter'.

Para dispersar a los presentes, muchos de los cuales protagonizaron disturbios en la capital francesa, la Policía empleó gas lacrimógeno.

Adama Traoré fue arrestado en julio del 2016 mientras estaba paseando con su hermano en Beaumont-sur-Oise, una pequeña ciudad al norte de París. Horas después, murió bajo custodia policial. Las circunstancias de su fallecimiento todavía se desconocen y están bajo investigación, pero este caso se volvió emblemático para la lucha contra la brutalidad policial en Francia.

🟠 EN VIVO: Manifestantes se reúnen en París para protestar por la brutalidad policial contra las personas negras y para exigir justicia para Adama Traore y George Floyd 🇫🇷

👉 https://t.co/vmkaGIUJvr#París #GeorgeFlloyd #BlackLivesMatter #Protestas https://t.co/1nlBuMaSNl — Sputnik Mundo (@SputnikMundo) June 2, 2020

Por su parte, George Floyd falleció el pasado 25 de mayo en Mineápolis (Minesota, EE.UU.) como consecuencia de "un paro cardiopulmonar" que ocurrió mientras estaba siendo reducido por un agente de la ley (o varios) que lo inmovilizó y aplicó "compresión en el cuello" con la rodilla durante más de 8 minutos mientras estaba detenido.

"Mano dura"

En tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se dirigió a la nación este lunes para señalar que pondrá mano dura contra los manifestantes que han estado protestando contra la política racista de este gobierno.

"Estados Unidos necesita creación y no destrucción, no estar en contra de la ley; seguridad y no anarquía; sanación y no odio; justicia y no caos", refirió el presidente Trump, informó la agencia de noticias rusa RT.