Rastra se da vuelta en la rotonda de Catarina

De milagro resultó solo con lesiones tras sufrir un accidente de tránsito el conductor de una rastra con placa chinandegana identificado como Eddy José Reyes Martínez; aparentemente el hombre sufrió el percance vial tras perder el control del pesado medio de transporte en la rotonda de Catarina y terminó volcado.

El medio de carga pesada transportaba caña, por fortuna no hubo daño a terceros sin embargo el tráfico se vio afectado por varias horas.

"Pues nosotros solo escuchamos un fuerte estruendo, fue bastante fuerte y como cuando algo se resbala, salimos a ver y ya estaba la gran rastra entre medio de la rotonda, parece que cuando giro, porque ahí vas dando la vuelta, entonces se le fue a un lado la carga que lleva de caña, iba bastante cargado", expresó Carlos Urbina, habitante de la zona.

"Gracias damos que no hubo daño a negocios, a esa hora del accidente no estaba muy agitado el tráfico, porque hay que ver que aquí circula bastante carro y moto. Afortunadamente no pasó una desgracia" mencionó Urbina.

Bomberos llegaron a atender la emergencia para evitar otra tragedia debido al derrame de combustible utilizaron tierra y se procederá a hacer un lavado en el asfalto.

Evitar el exceso de velocidad

Los agentes de tránsito también se presentaron al lugar para indagar el caso y regular las vías, así evitar que el tráfico se viera aún más afectado ya que esta carretera conduce hacia Granada y Rivas pero también hacia los Pueblos Blancos y Masaya.

En estos días que las familias suelen disfrutar de sus vacaciones, las carreteras son muy transitadas es por esto que los agentes del orden mantienen el llamado constante a los conductores a la precaución, evitar el exceso de velocidad, respetar a terceros en las vías y no abusar del licor.