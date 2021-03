Foto: "Un ángel de Dios" así describió la madre de la menor rescatada por un Policía /TN8

Familiares de la menor que este pasado miércoles en horas de la tarde fue rescatada por un agente policial de perecer ahogada cuando era arrastrada por las corrientes de un cauce agradecieron al centinela por su heroico actuar.

La madre de la menor aseguró no cansarse de agradecer por salvar la vida de su hija y de otro joven que eran arrastrados por la corriente.

"Yo le agradezco al oficial que sin importarle su vida y su familia se lanzó a rescatar a mi hija y al otro muchacho que se estaba ahogando; yo le digo que el es un ángel que Dios puso en nuestro camino para salvar a mi hija, yo no me cansaré de agradecerle por lo que hizo porque hoy mi hija está conmigo y está bien", expresó Claudia Sánchez , madre de la menor.

Por su parte la adolescente de 16 años comentó: "esta es una oportunidad que me dio Dios y pienso aprovecharla, yo le agradezco al oficial de tránsito por salvarme y arriesgar su vida por mi y le deseo lo mejor".

El agente policial que se lleno de coraje, valentía y no le importó arriesgar su vida por salva la de estos dos jóvenes. Este viernes 12 de marzo será condecorado por su acto de amor y heroísmo.

"Yo me encontraba en mis labores a la hora que estaban saliendo los niños de clase y estaba fuerte la lluvia cuando mire pasar los bultos de las dos personas, lo primero que hice fue tirarme al rescate, exactamente nos arrastró a los tres cuando llegamos al borde donde estaban las varillas de ahí fue que me sujete y ya no nos continuó arrastrando el agua y así logre con éxito el rescate de las dos personas", expresó el oficial.

Heroico actuar

"Fue algo complicado el hecho de estar luchando en la corriente del cauce, con el agua cuando se tratan de dos personas que están forcejeando por querer salvar su vida y no saber qué hacer en ese momento; créame que lo primero que hice fue agarrar a la niña de la mochila y el otro muchacho se agarró de ella porque al final él era el que más había tragado agua; porque el muchacho estaba abajo y como ser humano aunque sea Policía todos tenemos miedo en algún momento, pero lo hice a un lado por gracias a Dios y me tiré hice todo lo posible hasta exponer mi vida para poder salvar la de otros y gracias a Dios todo salió bien", afirmó el sub inspector Wilfredo Cerda.

El Ministerio de Educación y docentes del centro de estudio de la menor visitaron su hogar para ofrecerles ayuda psicológica para que madre e hija superen este suceso que sólo fue un susto y no pasó a más gracias al heroísmo del Policía.