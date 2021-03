Agradecen a policía que hizo un rescate heroico en un cauce de Managua

El oficial responde al nombre de Wilfredo Ezequiel Sequeira, quien pertenece al departamento de investigadores de tránsito del complejo Ajax Delgado. Foto: TN8

Como bien dice el himno de la Policía Nacional, ¨capaces de entregar, la vida por amor¨, un agente policial arriesgó su propia vida para salvar de las fuertes corrientes de un cauce a dos adolescentes, en las cercanías de los semáforos de la Sandak del Iván Montenegro.

Dicha acción ha sido aplaudida en las distintas redes sociales por la ciudadanía en general.

El oficial responde al nombre de Wilfredo Ezequiel Sequeira, quien pertenece al departamento de investigadores de tránsito del complejo Ajax Delgado.

¨Sin duda alguna un hombre con grandes valores y sobre todo con gran amor al prójimo no cualquiera arriesga su vida para salvar a otro (...) Dios le bendiga al oficial por ese acto de amor¨, Hoy y siempre en el cumplimiento del deber 👮‍♂️👍 Hoy x ti, mañana x mi. Policía Nacional entregando lo mejor cada día. 👈👮‍♂️👌¨, ¨Dios me lo bendiga compañero usted fue un ángel para esa niña así como otros compañeros que han hecho obras de misericordia¨, son algunos de los comentarios de agradecimiento y reconocimiento para el agente.

Compartimos la emotiva acción de gracias de la niña a quien se rescató de la corriente q la arrastró a causa de la lluvia



— Visión Policial (@vppolicial) March 11, 2021

Remitidos a un hospital

Ambos adolescentes fueron remitidos al hospital Alemán Nicaragüense, donde médicos informaron que los jovencitos presentaban dolores abdominales y escoriaciones, pero nada que arriesgara sus vidas.

Rescate de los jóvenes por parte de agente de Policía Nacional

Crónica TN8 conversó con familiares de la adolescente y además de agradecer públicamente se mostraron satisfechos de la recuperación de la jovencita.

¨Yo no sé si él tiene su familia, tiene hijos y expuso su vida para salvar la de mi hija y es algo que yo se lo agradezco, no tengo palabras, no tengo como pagar ese acto¨, dijo la mamá de la adolescente.

La madre de la adolescente tuvo la oportunidad de agradecer personalmente la labor del agente

La madre de la adolescente tuvo la oportunidad de agradecer personalmente la labor del agente; ¨lo trajeron aquí, lo abrazamos, estuvimos aquí con él y nunca voy a tener como agradecerle ese acto que hizo, yo le digo a la gente que confié en la policía porque realmente ellos si hacen su trabajo, ellos son dados a su trabajo", continuó la mama.

El centro educativo donde estudia la menor está brindando acompañamiento y garantizará atención psicológica por el trauma vivido, igual el tiempo requerido para que pueda reintegrarse a clases.