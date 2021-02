Motociclista perdió la vida al estrellarse contra un camión en Estelí

Foto: Motociclista perdió la vida al estrellarse contra un camión/ TN8

En horas de la tarde de este sábado una persona perdió la vida cuando impactó de frente en un camión con su motocicleta el percance tuvo lugar al norte de Estelí, sobre la carretera panamericana.

Este joven se lamenta ver a su amigo que había quedado a un lado de la carretera panamericana sin vida, aproximadamente a 50 metros de donde estaba la motocicleta en la que venía a bordo.

Lee también: Estudiante fallece bajo las llantas de camión en Managua

Foto: Motociclista perdió la vida al estrellarse contra un camión/ TN8

“Lo único que pude ver fue cuando el motociclista se salió de la vía, en ese momento ocurrió el accidente y fue tan fuerte el impacto, que el joven cayó a varios metros en donde quedó el medio de transporte; por eso es muy importante manejar despacio sea donde sea que vayas, la prisa solo deja desgracias como estas”, expresó Uriel Vílchez, testigo

Diógenes Eliezer Martínez Palacios de 19 años de edad habitante del barrio José Santo Zelaya, circulaba en su medio de transporte por el kilómetro 153 al norte del municipio de Estelí, cuando supuestamente perdió el control he invadió el carril contrario, estrellándose en un camión volquete.

Foto: Motociclista perdió la vida al estrellarse contra un camión/ TN8

“Yo me dirigía de sur a norte, el motociclista de norte a sur y circulaba a exceso de velocidad, no sé qué fue lo que le paso y perdió el control se metió en mi vida, no puede hacer nada, trate de esquivarlo, pero fue imposible para mí, fue cuando colisionó en el bomper del camión, es lamentable porque es un joven quien perdió la vida”, manifestó Luis Alberto Romero Sobalvarro, conductor del automotor pesado.

Con Martínez Palacios en lo que va de enero y febrero, sean registrado 5 fallecidos en accidentes de tránsito y la mayoría de las víctimas se movilizaban en motocicleta.