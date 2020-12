Conductor de camioneta invade carril y provoca accidente en Ctra. Norte

Foto: Accidente de tránsito en Carretera Norte, Managua / TN8

La supuesta imprudencia del conductor de una camioneta provocó la mañana de este viernes un accidente, donde lamentablemente resultó lesionado un motociclista en Carretera Norte, propiamente frente a la Fuerza Aérea.

Según testigos el conductor de la camioneta color blanco, marca Toyota, placa MT 03213 fue el principal responsable ya que no midió las consecuencias de invadir carril.

“Fue un fuerte impacto, puede ir a ver el costado de la camioneta y cómo quedaron las barras y los rines de la moto y el motociclista venía en su preferencia y el de la moto le invadió todos los carriles, cuatro carriles se le tiró, milagro solo al de la moto levantó. Gracias a Dios traía su casco, eso fue lo que lo salvó”, expresó el señor Sergio Corea, testigo del suceso.

Según relató Corea, el conductor de la camioneta afirmó no haber visto al motociclista quien presuntamente no traía luces, no obstante los testigos rechazaron esa versión puesto que a la hora que ocurrió el accidente la luz del día ya era suficiente para lograr ver al lesionado.

Un equipo de la central de ambulancia del Ministerio de Salud, trasladó al lesionado al Hospital Alemán Nicaragüense para que este fuera atendido y examinado por los galenos y descartar algún tipo de fractura.

Llamado a la prudencia

En la última semana la dirección de Tránsito Nacional infirmó sobre la ocurrencia de 847 accidentes de transito que dejó el resultado de 25 fallecidos y 51 lesionados.

Las víctimas mortales fueron 11 peatones, nueve conductores y cinco pasajeros, en siete de estos casos predominó el estado de ebriedad y en seis el exceso de velocidad, que son actos imprudentes así como la invasión de carril o irrespetar las señales de tránsito, por ello es necesario ser consciente a la hora de manejar.