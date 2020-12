Invasión de carril provoca colisión entre dos motociclistas en Managua

Foto: Accidente de tránsito por invasión de carril en Managua / TN8

Mario José Romero Ramírez de 47 años, salió en su motocicleta de Boaco rumbo a Managua este jueves, pero al llegar al sector de Altamira para realizar mantenimiento de una pecera, no contaba que sería protagonista de un accidente de tránsito. El hecho se dio en Las Américas 1.

Fue impactado por otra motocicleta cuyo conductor, identificado como Mario León García, de 67 años, supuestamente invadió carril al salir de una gasolinera.

El lesionado circulaba de este a oeste en una motocicleta Rayban, color rojo, placa BO 5479, y la otra motocicleta era una Serpento, color negro, placa M 167588, cuyo conductor salió de sur a norte, invadiendo supuestamente el carril.

“Yo vengo bien de arriba hacia abajo y él salió de la gasolinera. Me pegó en la llanta de adelante y me caí, es decir me invadió carril; yo vengo de Boaco y voy para el sector de Altamira a limpiar una pecera, ese es mi trabajo", manifestó Ramírez.

"Veníamos despacio los dos, a mí un carro me tapó la vista y cuando crucé lo impacté y lo boté, eso fue lo que paso. Yo venía saliendo de la gasolinera", dijo León.

Atención a la persona lesionada

La condición del motociclista era estable y fue trasladado a un hospital para descartar fractura.

"Lleva un trauma en la rodilla derecha, hay que descartar fractura, también golpes; va estable, lo vamos a llevar al Hospital Manolo Morales", dijo Gabriel Barberena, paramédico de Cruz Roja Nicaragüense.

El accidente se registró la mañana de este jueves exactamente frente a la estación de servicios de Las Américas 1, Distrito VII, Managua.

En estas fechas decembrinas es sumamente importante recordar acatar todas las señales de tránsito y manejar a una velocidad moderada, ya que nadie en estos tiempos quiere pasar momentos de luto y dolor, sino todo lo opuesto: alegría y armonía familiar.