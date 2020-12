Foto: Niña de 13 años lesionada tras ser impactada por una camioneta en San Judas/ TN8

Una menor de aproximadamente 13 años de edad resultó lesionada luego de ser impactada por una camioneta, propiamente del Centro de Salud de San Judas 2 cuadras abajo.

Testigos en el lugar señalan que la menor cruzó la calle de manera imprudente, al pasar corriendo con otro grupo de adolescentes mientras jugaban y otros en bicicletas. Aparentemente por jugar los menores no se percataron que la camioneta se aproximaba y la niña fue la que terminó siendo impactada.

Según el conductor de la camioneta Toyota, color verde, de placa M 126 022 él solo vio cómo de repente la niña se cruzó la calle por lo que de inmediato reaccionó y trató de esquivarla, logrando no impactarla de frente, sin embargo no evitó golpearla en su totalidad, pero el esfuerzo del hombre permitió que el hecho no fuese una peor tragedia.

Al lugar se hicieron presentes miembros del Benemérito Cuerpo de Bomberos, quienes se encargaron de brindar asistencia prehospitalaria a la menor de edad, quien afortunadamente se encontraba en estado consciente pero presentaba golpes de consideración, por lo cual ameritaba ser trasladada a un centro médico, tras su atención en el lugar los técnicos en primeros auxilios la llevaron al Hospital Fernando Vélez Paiz.

La madre de la menor al momento que la adolescente fue trasladada, todavía no se presentaba en el lugar, pero según las personas ya se le había informado sobre lo sucedido.

Los testigos demostraron su apoyo al conductor de la camioneta y expresaban que no había sido el responsable de lo acontecido.

Agentes de tránsito de la Policía Nacional se hicieron presente en el lugar del accidente y llevan a cabo las debidas investigaciones para confirmar las causas del suceso y determinar el grado de responsabilidad de los involucrados

Recuerde que como peatón es también su responsabilidad cruzar la calle de manera prudente y si se moviliza con menores de edad debe prestarles total atención para evitar este tipo de accidentes.