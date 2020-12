Foto: Honran a la virgen de Guadalupe en hogares de Masaya/ TN8

Hace más de diez años la familia López viene celebrando cada 12 de diciembre a la virgen de Guadalupe a la que le atribuyen milagros y este año como una rogativa piden por la salud y el fin de la pandemia.

"Nosotros ya veníamos celebrando a la virgen desde hace tiempo, pero antes yo solo daba una chicha y una torta pero no sabían porqué, pero un día yo le dije a la virgen que me concediera mi hogar, porque teníamos ya tiempo de andar alquilando y ella me lo cumplió desde es entonces yo dije; 'debo de celebrar a la virgen con más y que todos sepan que deben acercarse a ella', es así que ahora contamos con el apoyo de varias personas que nos vienen a colaborar", expresó Byron López.

La celebración de esta familia dio inicio con una procesión con las familias y los niños a quienes les entregaron un brindis como la chicha, cajetas, comida también para los pequeños se les entregó juguetes.

La familia abrió las puertas de la casa en que habitan y atribuyen como un favor recibido de la Guadalupana, es por ello que dedicaron un santo rosario donde entonaron cantos con la compañía de filarmónicos.

Para este año 2020 esta familia se une a las muchas que piden a la virgen de Guadalupe por la paz y la salud no solo de Nicaragua sino también en todo el mundo esperando que el año concluya con unión familiar y el 2021 sea de mucha prosperidad.