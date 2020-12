Foto: Nicaragua vive el XII festival nacional sabores navideños/ TN8

Con un alegre carnaval navideño que recorrió las principales calles del departamento de Chinandega, así dio inicio el Festival Nacional Sabores Navideños en el que los protagonistas mostraron su pasión y arte por la cocina.

En este carnaval niños y jóvenes al ritmo del son navideño y con vestimenta de pastorelas recorrían las calles chinandeganas invitando a las familias al festival nacional en el que participan 18 protagonistas del país.

El occidente de Nicaragua se viste de gala degustando la cuchara de cada departamento del país con el exquisito sabor, olor y textura.

Anasha Campbell, ministra del INTUR expresó "Desde el Instituto Nicaragüense de Turismo en coordinación con las diferentes instituciones estamos realizando el décimo segundo concurso nacional de Sabores Navideños rescatando la gastronomía tradicional de esta temporada navideña".

"Nos complace degustar ese sazón de cada rinconcito de nuestra Nicaragua el que se viene trasmitiendo de generación en generación porque las que cocinan son nuestras abuelitas, y luego la receta se continúa con los demás integrantes de la familia, es por eso que nuestro gobierno desarrolla estos concurso de gastronomía donde se comparten en paz y seguridad con todas las familia nicaragüenses", continuó.

En este concurso las familias pudieron disfrutar de un derroche cultural y de los platillos tradicionales de la temporada navideña como gallina rellena, lomo de cerdo relleno y cerdo horneado.

Los protagonistas recibieron reconocimientos por su destacada participación y además su arte con la cuchara tradicional del mes de diciembre.

Así mismo se premiaron a los 3 mejores platillos, resultando ganadores en el tercer lugar el departamento de Masaya, en segundo lugar Zelaya Central y en primer lugar la deliciosa gallina rellena del departamento de Nueva Segovia.

"Me siento muy contenta no me lo esperaba, pero siempre confié en Dios que íbamos a ganar un lugar porque en Nueva Segovia somos buenos a la cocina, este platillo lo preparé con amor y pasión, eso fue lo que me hizo ganar el primer lugar", mencionó María Isaura Ordoñez ganadora del primer lugar.

"Estoy feliz y sobre todo agradecida con todos los que me apoyaron, me llena de satisfacción saber que rescatan esta gastronomía tan importante para la mesa de nuestras comidas navideñas en familia", finalizó Ordoñez.

con premios de 40 mil córdobas el primer lugar; 30 mil córdobas el segundo lugar y el tercer lugar con 20 mil córdobas, así fueron galardonados los tres mejores platillos con sabor y presentación que forman parte de la mejor cuchara de Nicaragua.