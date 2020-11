Viviendas se inundan en el barrio Martha Aguilar, en Managua

Foto: Afectaciones en el barrio Martha Aguilar, Managua / TN8

En Managua se reportan lluvias intermitentes durante todo el día este martes y con ello se han desbordado cauces y varias viviendas sufrieron inundaciones.

Uno de los puntos críticos fue el barrio Martha Aguilar, donde 15 casas quedaron anegadas, una de estas fue la propiedad de la señora Rosa Fajardo, madre de dos menores de edad.

"El nivel de agua comenzó a subir desde anoche, toda la noche empezó a subir entonces las personas tomaron la decisión de abandonar sus viviendas y casas que están cerradas, las dejaron con candado", dijo uno de los afectados.

Para las autoridades los acumulados de lluvia implican una rápida saturación de los suelos, por lo que es latente la posibilidad de que se reporten inundaciones. "Somos cinco en mi familia, tres niños y un adulto, si la lluvia sigue en este nivel me va a llegar hasta a mí también", dijo Jessica Pérez, una de las afectadas.

Otros puntos afectados por la lluvia fueron el sector del puente Saratoga, la Colonia Máximo Jerez, el barrio San Judas y otros puntos donde las autoridades brindaban respuesta en la medida de lo posible.

Iota se debilita pero sigue siendo peligroso

El último informe de las autoridades indica que Iota se ha degradado a tormenta tropical, sus vientos están por el orden de los 110 kilómetros por hora, mientras va rumbo a Murra, luego a Wiwilí de Jinotega y posteriormente a Nueva Segovia, entrando a territorio de Honduras.

La Alcaldía de Managua (ALMA), realiza labores de limpieza en puntos afectados como derrumbes y el retiro definitivo de árboles caídos que obstaculizan las principales vías.

Lo importante es no bajar la guardia, tener control de los menores y no exponerse, no salir de sus hogares de no ser necesario.