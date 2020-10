Encuentran cadáver de un hombre en la laguna de Masaya

Foto: En el sector donde fue encontrado el cadáver es de difícil acceso/TN8.

Las aves de rapiña estaban haciendo de las suyas en el cuerpo de un hombre de identidad desconocida, que fue encontrado por pobladores en el sector del Bajadero de la laguna de Masaya conocido como El Carmen.

Debido al grado de descomposición del cuerpo era muy difícil reconocer por los pobladores, sin embargo presumen que pudo haber caído al cauce y ser arrastrado por las corrientes de las lluvias que han caído en los últimos días.

"Ayer los bomberos lo andaban buscando, entonces vine yo de voluntario y me uní a la búsqueda pero porque una Señora dijo que ahí por San Carlos a un hombre se lo llevaba la corriente, venimos pero no encontramos nada. Entonces ya hoy como a las once fueron unos muchachos que siempre vienen a buscar plástico y fueron ellos que dijeron que ahí estaba un cadáver, nos venímos a asomar y si efectivamente ahí está, pero ya los zopilote se lo devoraron", dijo un joven fuera de cámara.

Investigaciones

En el sector donde fue encontrado el cadáver es de difícil acceso por lo que fue necesario la presencia de los bomberos, quienes demostraron un trabajo arduo y mediante técnica de descenso a unos 50 metros de profundidad lograron recuperar el cuerpo, para luego ser examinado por el médico forense, quien determinó que este tenía más de 30 horas de haber fallecido, además que las aguas residuales aceleraron el proceso de descomposición.