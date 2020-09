Foto: Imprudencia al aventajar dejó a dos motociclista lesionados en Managua /TN8

La imprudencia de aventajar y conducir supuestemente a exceso de velocidad dejó como resultado a una pareja de motociclistas lesionadas, después de impactar en el costado de izquierdo de un vehículo cuando este estaba realizando un giro, el hecho ocurrió en la calle principal de Altamira.

"Yo me dirigiría hacia el Palí y quiero hacer un giro cuando en eso la moto me aventaja y pega con el lado derecho de mi carro, yo a la moto no la veo, es por eso que yo quiero realizar el movimiento cuando sentí el impacto. Lamentablemente golpee a los dos muchachos, gracias a Dios no pasó a más y sólo fueron golpes", comentó el conductor

"Lo que hace falta aquí es que tengamos más cortesía a la hora de conducir, por que todos queremos viajar y llegar a nuestros destinos con bien, pero lamentablemente a veces las cosas no salen como queremos y pasen estas cosas; pero lo importante siempre es un ser de cascos de seguridad y el cinturón", añadió un motociclista que pasaba por el lugar.

Los accidentados sufrieron golpes de consideración en diferentes partes del cuerpo y fueron atendidos por técnicos de Cruz Roja que los estabilizaron en el lugar y posteriormente fueron llevados al Hospital Militar donde médicos descartarán lesiones graves.

Exceso de velocidad

En una semana se reportaron 728 accidentes de tránsito, es por esto que la dirección de Tránsito Nacional insta a los conductores a respetar señales de tránsito para evitar percances como este.

En Nicaragua más del 30 por ciento de los conductores son motociclistas, es por ellos que la Policía Nacional, reitera el uso de cascos de seguridad y a los demás conductores el cinturón, para reducir el riesgo de sufrir accidentes de tránsito.

Cómo parte de las recomendaciones la Policía Nacional insta a la población en general a siempre acatar los límites de velocidad y las señales de tránsito de esta forma se reducirá la mortalidad por accidentes.