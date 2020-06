Estelí: Motociclista impactó a señor de la tercera edad

Algunos conductores irrespetan las normas de tránsito, una mala decisión que en ocasiones provoca pérdidas humanas /Foto: TN8

En el barrio José Santo Zelaya, del diamante de las Segovias, se registró un accidente donde un joven impactó a un adulto mayor, cuando con la motocicleta pretendía cruzar una de las calles; ambos resultaron lesionados.

Algunos conductores irrespetan las normas de tránsito, una mala decisión que en ocasiones provoca pérdidas humanas, caso similar que le ocurrió al joven que supuestamente circulaba a exceso de velocidad e impactó a una persona de la tercera edad con la motocicleta.

Wilfredo Ramos de 65 años de edad, pretendía cruzar una de las calles del barrio José Santo Zelaya en la ciudad de Estelí, pero no pudo llegar a su destino y casi pierde la vida.

Marquel Stalin Cruz Castillo de 23 años, conductor del medio de transporte, cometió la falta que establece la ley como exposición de personas al peligro, además que no portaba el casco de protección.

Ambos lesionados fueron trasladados al hospital Regional San Juan de Dios para su debida valoración médica.

Ramos presentó un politraumatismo leve y golpes en todo su cuerpo, mientras que el joven Cruz Castillo con un tec moderado (traumatismo craneoencefálico moderado).

Agentes de tránsito se presentaron al lugar para realizar las investigaciones del percance y en las próximas horas determinar la responsabilidad de quien provocó ésta situación que deja dos ciudadanos con lesiones de consideración.

Se recomienda a los conductores en general que respeten las señales de tránsito, como no conducir a exceso de velocidad, ni en estado de ebriedad, practicar la cortesía con los demás, no realizar maniobras de aventajamiento en la carretera panamericana, donde hay curvas y en esta temporada de invierno no cruzar ríos, puentes, ni otros puntos que ponga en peligro su vida.