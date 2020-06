Aparatoso vuelco de camión deja dos lesionados en la Cuesta El Plomo

Foto: Agentes policiales en la escena de un aparatoso accidente de tránsito en la infame Cuesta El Plomo / TN8

Aparentemente una mala maniobra al volante por parte del conductor José Romero, provocó que el camioncito en el que circulaba se volcara en la Cuesta El Plomo, Managua, dejando como resultado cuantiosos daños materiales y lesiones de consideración en sus dos acompañantes.

"El hombre venía luchando (peleando con otros conductores) desde allá arriba, yo venía más abajo y fue cuando logré mirar cómo se dio vuelta, hasta me asusté porque creí que si bajaba un poco más me iba a lastimar o me va a golpear", relató este martes Juan Ramon Prado, testigo del incidente.

El camioncito es propiedad de una empresa distribuidora de gas butano y ellos se dirigían a realizar labores de mantenimiento en una de sus agencias, pero lamentablemente no lograron llegar a su destino.

"Peligrosa cuesta"

Esta cuesta es una de las más temidas por los conductores, eso por la peligrosidad que implica tomarla como atajo y más cuando el conductor al volante no tiene la debida experiencia.

"Fue un milagro de Dios que no se hayan matado, porque aquí el que se salva es por la misericordia de Dios, porque esta cuesta es de las más peligrosas", concluyó Prado.

Dos unidades de la Cruz Roja Nicaragüense se hicieron presentes al lugar para atender a los lesionados y trasladarlos a un centro asistencial, mientras agentes de Tránsito Nacional realizarían las investigaciones correspondientes para determinar las verdaderas causas que provocaron este hecho.

La dirección de Tránsito Nacional siempre recomienda tener precaución al volante y ser cortés con los demás usuarios de las vías, para evitar incidentes similares e incluso peores que pongan en riesgo la vida de los acompañantes o la propia.