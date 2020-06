Managua: Motociclista resultó con fractura en su pierna tras fuerte colisión

Foto: Josué Ortíz viajaba a exceso de velocidad/TN8

No guardar distancia acompañada de la imprudencia al conducir, dejó como resultado a un motociclista con una posible fractura en su pierna derecha, luego de impactar contra un vehículo. El suceso se registró de los semáforos El Guanacaste 1 cuadra al Sur.

Se presume que el motociclista identificado como Josué Ortíz viajaba a exceso de velocidad, y aventajando a demás vehículos lo que provocó que no guardará su distancia y terminará estrellándose en un costado del carro.

Foto: Cruz Roja da atención al ciudadano/TN8.

Testigos del hecho comentaron que las imprudencias por parte de los motociclista de aventajar Irresponsablemente son más frecuente y por esta razón suceden este tipo de percances viales.

"El muchacho del carro venía en su carril, iba a realizar un giro cuando él de la moto no tomó distancia o quizás no lo miró el pide vía porque iba manejando rápido, entonces se fue a estallar al carro. Yo como conductor de moto hago el llamado a ser un poco más responsables porque ahora el muchacho quizás esté fracturado por la imprudencia de no manejar correctamente", expresó un testigo.

Primeros auxilios

Técnicos de Cruz Roja se presentaron al lugar para brindarle los primeros auxilios al accidentado y posteriormente trasladarlo al centro asistencial más cercano, donde galenos de turno valorarán la gravedad de sus lesiones.

La Policía Nacional en sus acostumbrados informes semanales sobre los accidentes de tránsito brindan incansablemente recomendaciones.

El conductor del carro muy nervioso brindó su versión de los hechos. "Yo voy para mi casa, voy a girar muy bien cuando sentí el impacto, el muchacho viene rápido y aventajando a los vehículos no guardó su distancia y terminó colisionando contra mi carro. Mi hija viene conmigo, hago el llamado a que sean responsables, yo no lo quería ver en el suelo como está ahorita, porque nadie quiere lastimar a otro, pero desgraciadamente paso este suceso".

Agentes de tránsito harían las investigaciones correspondientes, para determinar las causas exactas que lo provocaron.