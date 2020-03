Matiguás: Camioneta se da vuelta y cae dentro de una alcantarilla

Foto: TN8

Una camioneta con placa ES 15934, conducida por joven Carlos Lopez de 30 años, quien se hacía acompañar de otras dos personas, se dio vuelta esta mañana de jueves a la altura del puente La Ponzoña, 200 metros hacia Río Blanco, Matagalpa, al norte de Nicaragua.

Presuntamente el accidente se originó cuando el chofer no conocía la carretera y en esta zona están reparando la carretera y este se fue dentro de una alcantarilla en construcción.



Daños materiales y tres personas lesionadas fue lo que dejó el accidente de tránsito. El conductor de la camioneta no conocía el camino por donde transitaba y se dio vuelta, relataban testigos aledaños.

"Lo que pasó es que no conocía esta carretera y cuando la quise meter al otro lado no la pude controlar. Me agarró viaje en la bajada. En la camioneta veníamos tres; mi esposa, mi niña y yo. Ellos están bien. Venía de Managua a Río Blanco", indicó el conductor de la camioneta, Carlos López.

"El amigo perdió el control allá, en un bajo allá en la vuelta, y no conocía muy bien la carretera y al irse en el bajo se le da vuelta el manubrio de la camioneta, coge para la izquierda pero cuando él quiere recuperar su carril pasa de un solo en la alcantarilla, se fue de un solo y se dio vuelta", comentó William Martínez, testigo.

Los lesionados fueron trasladados al centro de salud Denis Gutiérrez de Río Blanco, donde galenos de turnos le dieron atención médica en condición estable; mientras que Tránsito Nacional se presentó al lugar para hacer sus respectivas investigaciones.

"Esta vuelta es muy peligrosa, ya se han accidentado muchos carros. Aquí lo que hace falta es muchas señalizaciones en este tramo de carretera de Matiguás hacia Río Blanco, hay muchas curvas encerradas, más el clima y la carreta que está en construcción.