Incendio en acerillo deja cuantiosas pérdidas materiales en Matagalpa

Foto: TN8

La noche de este domingo se produjo un incendio en un acerillo ubicado por el sector del Habitad, en la parte oeste de la ciudad de Matagalpa, lugar hasta donde asistieron el Benemérito Cuerpo de Bomberos de esta ciudad para controlar las llamas y evitar se propagará el fuego, al momento que tomo fuego el lugar solo estaba una dama, la que mando a avisar a su marido que el lugar de trabajo se estaba quemando.

Don Johnny Días Gómez, dueño del lugar, mencionó, "yo andaba en la iglesia, en una actividad que tenemos todos los domingos en la noche, cuando mi esposa me llegó a avisar que el aserrín estaba tomando fuego, me vine en carrera y ya las llamas estaban bastante fuertes, por lo que llamamos a los bomberos, que vinieron bastante rápido, aquí trabajan varias personas, pero a la hora del incendio no había nadie, solo mi doña, porque ni el guarda de seguridad vino por eso ella estaba cuidando", aseguró.





Dos cisternas tuvieron que rellenar al menos dos veces cada una y más de diez bomberos trabajaron para apagar las llamas, ya que el lugar había bastante material combustible, como es el aserrín y madera de pino, lo que agarra fuego bastante rápido.

Después de trabajar por más de una hora la institución bomberil logró controlar y extinguir por completo el incendio, al mismo tiempo realizó las investigaciones a cargo del mayor Juan Ramón Rodríguez, jefe de operaciones de los bomberos de Matagalpa, para determinar las causas del incidente.

"Hemos encontrado que las conexiones eléctricas no son las mejores, ya que todo se dio por que un cable que viene de una casa hacia este lugar se reventó y provoco corto circuito y el aserrín agarró fuego, además fuimos al taller donde trabajan y las conexiones son un peligro", resaltó el jefe de operaciones.



Afortunadamente no se reportan personas afectadas por el incendio, solo pérdidas materiales, los miembros de los bomberos este lunes a primera hora harán otra visita para dar las recomendaciones necesarias y así evitar hechos similares.