Fanny, una madre emprendedora que trabaja por sus cuatro hijos

Foto: Fanny Lazo, madre trabajadora que ha salido adelante por sus hijos

¿Puede una mujer dedicarse a sus cuatro hijos y emprender un negocio? Fanny Lazo, de 35 años, demuestra que sí.

Motivada por ser una mujer independiente e intentando superarse personalmente, decidió crear su propio negocio, convirtiéndose en el sustento de su familia. Su hija mayor compartió esta bonita historia, agradeciéndole de antemano cada sacrificio realizado.

Ante la necesidad, una solución

A Lazo se le vino el mundo encima hace seis años cuando el padre de sus hijos falleció. La soledad y depresión intentaron detenerla, pero el anhelo de ver a sus hijos convertidos en profesionales la llevó a elaborar productos naturales (aceites esenciales y vinagres de manzana).

Todos los días sale de su casa y recorre más de 3 kilómetros, en ocasiones aborda unidades de transporte.

Fanny narró una de las peores experiencias que como madre vivió. “Una vez no vendí ni un peso y solamente tenía una libra de arroz y un huevo para darle de comer a cinco, incluso la niña menor me dijo sobre qué experimento que había hecho yo, magia, por que de un huevo había hecho cuatro tortas de huevo”, comentó.

Fe y perseverancia

Desde hace unos años, las mujeres se han convertido en las protagonistas del emprendimiento en el país.

Para esta humilde mujer la clave del éxito es la fe, la perseverancia, el respeto y el compromiso, valores que ha ido sembrando en cada uno de sus hijos. “Muchas personas dirán cuatro hijos; ¿para qué tantos hijos? No me arrepiento por que creo que he sabido agradecer a Dios por estas cuatro vidas que Dios me dio".

Fanny fue escogida entre las "Mamacitas más Lindas del Mundo".

Sin duda es un ejemplo a seguir para todas las madres nicaragüenses y más para aquellas que apenas se están estrenando en esta especial misión.