Consenso con el salario mínimo en Nicaragua: Aumento del 2.63%

Foto: TN8

A partir del 1 de marzo de 2020 al 28 de febrero de 2021, entrará en vigencia el nuevo reajuste del 2.63% del salario mínimo acordado en la mesa de negociación integrada por sindicatos, empresas y el Gobierno de Nicaragua.

Más de 260 mil trabajadores de diferentes sectores económicos recibirán el aumento, basado en los indicadores como la inflación, el crecimiento económico y la variación de la canasta básica.

Te interesa: Nicaragua realiza lanzamiento del Premio a la Innovación Agropecuaria

“Basado en la realidad, asegurando que Nicaragua viene avanzando en caminos de luchas y victorias; el día de hoy por la vía del acuerdo, consenso y basado en el elemento que no podemos dejar a un lado, estamos firmando este acuerdo”, dijo la ministra del trabajo, Alba Luz Torres.

Nuevos salarios mínimos por sector

- Agropecuario: C$ 4,286,33

- Pesca: C$ 6,517.49

- Minas y canteras: C$ 7,698.07

- Industria manufacturera: C$ 5,763.44

- Micro y pequeña industria artesanal y turística nacional: C$ 4,605.42

- Electricidad y agua, comercio, restaurante y hoteles, transporte, almacenamiento y comunicaciones: C$ 7,861.99

- Construcción, establecimientos financieros y seguros: C$ 9,592

- Servicios comunales, sociales y personales: C$ 6,008.97

- Gobierno Central y Municipal: C$ 5,345.22

CONIMIPYME aceptó la propuesta

Pese a que el Consejo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, llevó a la mesa una propuesta más baja de 2 por ciento, con el proceso de diálogo y negociación, aceptaron el incremento salarial. Este sector es el que cubre la mayor cantidad de salarios mínimos en Nicaragua.

“En el afán del consenso, cedimos nuestra propuesta para firmar por unanimidad y mandar un mensaje claro a la economía del país, que es lo que persigue el Consejo Nicaragüense de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa de no destruir el empleo”, expuso Leonardo Torres, presidente de esta agrupación.

APRODESNI validó la propuesta

La nueva cámara empresarial, Asociación de Promoción al Desarrollo y Sostenibilidad de Nicaragua, APRODESNI, también asistió a las rondas de negociación y aprobó el ajuste.

“Creemos que es necesario sentar las bases para la estabilidad económica de Nicaragua y era necesario restar la inflación, tanto los empresarios y los trabajadores salgamos ganando y no se afecte. Es importante esto y fue unánime porque ya firmamos todas las organizaciones, nosotros representamos a 11 cámaras, de la construcción, de transporte, de la pesca y tenemos más de 360 medianas y grandes y estamos de acuerdo con la firma, creemos que hemos avanzado", indicó esta asociación.

Sindicatos contentos

“Hicimos una reconsideración para aportar a la estabilidad y la recuperación económica, se propuso el 2.63 para todos los sectores, no hay diferencia y para todo el año, no hay partido ni por la mitad ni nada por el estilo”, dijo Roberto González.

El aumento también es aplicado a las pensiones de jubilación que estén consideradas en la ley de seguridad social.

Además, ratificaron el acuerdo salarial para las industrias de zonas francas que se situó en 8.25 por ciento con vigencia desde el 1 de enero de 2020.

Nicaragua ha venido recuperando su economía luego del fallido Intento de Golpe de Estado efectuado en 2018, lo cual sí fue un golpe sensible para el camino positivo que venía recorriendo el país, y por lo cual gracias al esfuerzo del Gobierno, se tomaron medidas para recuperar el bienestar económico de las familias.