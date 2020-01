Teatro Nacional Rubén Darío rindió homenaje al gran John Lennon

Foto: TN8

El Teatro Nacional Rubén Darío, realizó una presentación musical para los adultos mayores, en homenaje al gran artista musical, John Lennon, quien perteneció a la banda musical The Beatles.

Ramón Rodríguez, director del Teatro, explicó un poco de la trayectoria de este músico, poeta, dibujante y escritor.

"Es el primer concierto que tenemos en enero en esa alianza alrededor de los tributos, hoy estaremos realizando este homenaje en honor a John Lennon, todos conocemos las músicas de Los Beatles y el sello propio de John", dijo Rodríguez.

"No solo fue un artista musical, poeta, un intelectual, también fue un activista por la paz del mundo, se opuso a la guerra de Vietnam, trabajó mucho por la paz, y junto a su compañera Jocoso eran activistas que querían un mundo mejor, lamentablemente él tuvo la mala suerte de morir en manos de un asesino, criminal, que nos quitó a un grande de la música en el mundo", comentó.

El templo de las artes estuvo completamente lleno por los adultos mayores, entre otras personas, esto gracias a la invitación que se les realiza por parte del Teatro y el Instituto de Seguridad Social (INSS) totalmente gratis.

Los invitados especiales son las personas de tercera edad, quienes disfrutaron de 25 canciones de este hermoso concierto que tuvo la duración de una hora y media, mostrándose totalmente agradecidos.

"Está agradable recordar los viejos tiempos con una buena música, en aquellos tiempos esta música pegó fuerte, esta música del recuerdo no puede morir nunca siempre está latente", mencionó Pedro José Delgadillo.

"Cuando comenzó sus éxitos estaba por bachillerarme y siempre que llegaba a mi casa me fascinaba escuchar a The Beatles, una música revolucionaria en el aspecto que cambiaron, innovaron su estilo de música, en lo personal me gusta todo, sus letras, su estilo", expresó con el recuerdo latente don Julio Campbell Chacón.

Los artistas que participaron en el homenaje dicen sentirse muy orgulloso de interpretar estas canciones, es el caso de Cesar, un artista que durante mucho tiempo ha cantado las músicas de John Lennon.

"El 8 de diciembre de 1993 nos tocó a mí guitarrista y a mí del dúo Ramsés, hacer el primer homenaje a John Lennon en Nicaragua, cuando tenía 13 años de haber sido asesinado, he actuado en varios homenajes a John, pero siempre para mi será un momento especial dedicar música y mi canto al pueblo, la razón de ser un artista es especialmente el público, no existe arte sin quién lo observe y quién lo valore", expresó César Torres, artista nicaragüense.

Estos eventos ayudan a crear y reforzar la paz en el país, tratando de que los nicaragüenses tengan más oferta cultural.