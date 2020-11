Shaw Mendes y Justin Bieber estrenan sencillo titulado "Monster" /

Hoy, el cantante y compositor multi-platino nominado al Grammy Shawn Mendes lanzó "Monster" junto a Justin Bieber.

Este es el segundo sencillo del muy esperado cuarto álbum de estudio de Shawn, Wonder, que se lanzará el 4 de diciembre a través de Island Records. Las dos superestrellas también se unieron para un video musical dirigido por Colin Tilley.

Wonder sigue a tres debuts consecutivos de álbumes # 1, 3 álbumes de platino y más de 11 sencillos consecutivos de platino y multiplatino. El mes pasado, Shawn lanzó "Wonder", el primer sencillo del álbum con un video que lo acompaña. Escuche "Wonder" aquí.

El tan esperado nuevo álbum es llamado "una nueva era" por Vulture, "un regreso colosal" por Clash y "un regalo de Navidad anticipado que necesitábamos" por Wonderland.

Te puede interesar: Tezzel lanza su sencillo debut "Quatro" con la colaboración de Feid

Además, Shawn Mendes y el veterano manager Andrew Gertler se asociaron con Netflix para lanzar "IN WONDER" a nivel mundial el 23 de noviembre.

El primer largometraje documental, una selección de eventos especiales TIFF, del aclamado director de videos musicales Grant Singer (The Weeknd, Lorde, Sam Smith ), es un retrato de la vida de Mendes, que narra los últimos años de su ascenso y viaje. Producción ejecutiva de Andrew Gertler, Shawn Mendes y Ben Winston; producido por Saul Germaine, p.g.a y James Haygood.