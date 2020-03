Vicepresidente Eshaq Jahangiri y dos ministros se contagian de COVID-19

Foto: EnPelotas

El vicepresidente iraní y otros dos miembros del gabinete están contagiados de coronavirus, reportó este miércoles una agencia de noticias semioficial mientras el número de casos en el país aumentó en en 63 víctimas fatales en las últimas 24 horas, para un total de 354.

El vicepresidente Eshaq Jahangiri había sido objeto de rumores de la prensa local, ya que no ha sido visto en fotos de reuniones recientes del gobierno. La agencia Fars, vinculada a la Guardia Revolucionaria, confirmó este miércoles la enfermedad del segundo máximo cargo del Ejecutivo de Hassan Rohani.

Además, informó del contagio de otros dos miembros del gabinete: Ali Asghar Mounesan, ministro de Herencia Cultural, Artesanía y Turismo, y Reza Rahmani, ministro de Industria.

Este miércoles, Irán reportó este miércoles su peor balance diario de muertes por la epidemia de coronavirus desde el inicio del brote, con 63 nuevos fallecimientos que elevaron el total a 354, entre los cuales ya se reportan más de 20 figuras del régimen persa.

Ante la gravedad de la situación, Rohani instó a la población a “tomar este tema en serio”, ya que para erradicarlo es necesario que los ciudadanos colaboren siguiendo las recomendaciones de las autoridades. El total de contagiados aumentó en 958, más de 10% de la cifra total, que llegó este miércoles a más de 9.000.

Farzad Tazari, ex comandante de la Guardia Revolucionaria, fue enterrado este martes tras morir a causa del virus. Tuvo un algo cargo en el buró político de este cuerpo de las Fuerzas Armadas.

Las víctimas

Otra de las prominentes víctimas fatales fue la parlamentaria Fatemeh Rahbar, quien murió el sábado tras estar unos días en coma, por un cuadro agravado por el virus. También murió Hossein Sheikholeslam, ex embajador de Irán en Siria y ex asesor del actual canciller persa, Mohammad Javad Zarif.

Al menos seis destacados clérigos han perdido la vida en este brote epidémico. Reza Modarresi, un clérigo de Qom; Ali Khalafi, un alto miembro del Poder Judicial; Ali Hosseini, titular de la Organización de Desarrollo islámico en la ciudad de Aliabad-e-Katul; Akbar Dehghan titular del seminario de interpretación de la provincia de Qom; así como Mostafa Amini y Nematollah Javadi Bamiani.

Hadi Khosroshahi, un ex embajador de Irán en el vaticano, fue una de las primeras figuras del régimen en morir por coronavirus, a fines de febrero.

La lista continuó: el ex congresista Mohammadreza Rahchamani, quien estuvo en el Parlamento durante 16 años; Mousa Torabzadeh, ex fiscal de la ciudad de Astaneh-ye Ashrafiyeh; Mohammadi Langroudi, ex representante del ayatollah; Mohsen Habibi, miembro del Consejo Supremo de Seminarios de Teherán; Rasoul Azizi, jefe del departamento de inspección de la policía de Gilan; Ahmad Toyserkani, asesor de Ebrahim Raisi, presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Mohammad Mirmohammadi, miembro de la Asamblea de Discernimiento de Conveniencia del Sistema; el parlamentario Mohammad Ali Ramazani Dastak (aunque la prensa local se limitó a reportar que murió por “una gripe”); y dos destacados activistas del régimen, Hamed Jalali Kashani, (militante del matrimonio con menores) y Ahmad Khosravi.