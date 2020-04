Inauguran proyecto de mejoramiento vial en el barrio René Cisneros

Foto: Calles renovadas y mejoradas del barrio René Cisneros, en Managua, gracias a la alcaldía / TN8

La comuna capitalina realizó la inauguración de mejoramiento vial en el barrio René Cisneros del Distrito l de Managua.

Son tres calles totalmente nuevas, cuya inversión es de 1 millón 951 mil córdobas como parte del cumplimiento del Gobierno a las familias nicaragüenses.

“Esta es la voluntad política del Gobierno del Comandante Daniel (Ortega) y nuestra vicepresidenta compañera Rosario (Murillo) de ir mejorando condiciones de vida de todas las familias nicaragüenses, de ir entregando proyectos que por años lo han esperado la familia, pero hay un constante tratamiento a las familias que es a través de los proyectos de nuestro plan de inversión de cada año que siempre está reflejado el mejoramiento vial en cada uno de los barrios y aquí en el Distrito I tenemos una cantidad significativa de inversiones", sostuvo Reyna Rueda, alcaldesa de Managua.

"Tenemos 7 millones, solamente en Calles para el Pueblo más de 12 millones en seis proyectos, los que van a venir a mejorar condiciones de vida de la familia con drenaje pluvial, alcantarillado sanitario, todos esos proyectos cambian y transforman las vidas de la familia de los barrios”, continuó Rueda.

Rueda puntualizó que los pobladores del barrio René Cisneros han trabajado unidos por años, en armonía y en paz, lo que ha permitido atender las problemáticas que se presenten, de una forma eficaz y eficiente.

Más proyectos

En este año la Alcaldía de Managua estará entregando un total de 737 cuadras nuevas a las familias nicaragüenses, una cifra récord para nuestra administración de la alcaldía del poder ciudadano.

“El comandante está pendiente de todas las problemáticas en este barrio, hace falta solamente dos cuadras, posteriormente nosotros vamos a estar entregando en otros barrios Calles para el Pueblo, como Hialeah cuarta etapa vamos a estar atendiendo lo que son Calles para el Pueblo; también barrio Jonathan González, en el René Cisneros y anexo”, añadió Rueda.

Por su parte la pobladora Kety Rondón dijo: “Está bella la calle, yo me siento feliz, aquí a cada rato me caía, me doblaba los pies en las piedras y ahora estoy feliz de la vida. Nunca pensé que llegara este momento, que me llegara la calle”, manifestó.

Doña Jamileth Obando comentó que las calles estaban muy deterioradas y ahora están feliz de recibir este proyecto, que les trae mejor accesibilidad. “Las condiciones eran malas, acá las calles eran puros hoyos, Charcos, pura piedra y con este proyecto estoy muy feliz muy contenta de recibir porque ahora estamos bien”, añadió.