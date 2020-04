Entregan vivienda solidaria en la 4ta etapa del barrio Hialeah

Foto: TN8

El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional con la cooperación de Taiwán, hicieron la entrega de una vivienda solidaria a doña Alma Nidia Mendoza, en el barrio Hialeah, ubicado en el distrito I de la capital.

La beneficiada explicó que se siente muy agradecida y segura con esta ayuda, ya que ahora cuenta con mejores condiciones para vivir, tiene muchos años de habitar en ese barrio y por primera vez recibe una mejora para su hogar gracias al Gobierno.

Con la llegada del invierno doña Alma se sentirá segura de que el agua no entrará en su hogar.

"Me siento muy contenta, agradecerle a Dios primero de que en realidad fue un sueño mi casita, ya la tengo gracias a Dios y al buen gobierno que tenemos, a la alcaldesa, a Taiwán, ya tengo todo, mi casita era una casita que se estaba cayendo... ya todo este año, si Dios quiere, no me voy a mojar", mencionó la beneficiada.

La embajada de Taiwán y la alcaldía de Managua también estuvieron presente, haciendo la entrega oficial de la vivienda. Desde el 2009 a la fecha se han entregado 112 viviendas en el barrio.

"Nos sentimos con mucha satisfacción de haberle cumplido a tantas familias en este barrio, ahora entregamos la primera casa de la cuarta etapa a doña Alma Mendoza, una vivienda que han estado esperando por mucho tiempo", dijo Reyna Rueda, alcaldesa de Managua.

"Hemos entregado desde el 2009 a la fecha 112 viviendas, y eso es parte de la voluntad y compromiso que ha tenido nuestro gobierno del comandante Daniel y la vicepresidenta Rosario Murillo, de ir restituyendo los derechos, ir mejorando las condiciones de vidas a las familias, sobre todo a las familias que vivían en vulnerabilidad", recalcó.

"Doña Alma, la dueña de la casa está contentísima, igualmente esa alegría que nos contagia de una familia que vivía en una casa humilde por muchos años, ahora ya tiene una casa segura", dijo el embajador de China-Taiwán, Jaime Chin Mu Wu.

Estos son partes de los muchos proyectos ejecutados por mandato del gobierno, a beneficio de los nicaragüenses para un mejor bienestar.