Especialistas cubanos visitan centro de salud Sócrates Flores, en Managua

Foto: TN8

En el tercer día de visita de la brigada de especialistas cubanos, acudieron el centro de salud Sócrates Flores, que se ubica en el Distrito II de Managua y que atiende a una población que supera los 52 mil habitantes.

Las autoridades de este centro asistencial explicaron cómo se están preparando para atender a pacientes con resfriados o potenciales sospechosos de COVID-19.

“Hoy estamos en la parte epidemiológica, viendo lo que es la experiencia de la vigilancia de la enfermedad respiratoria y en el caso de este lugar, de este centro de salud, que tiene la experiencia de la vigilancia centinela para influenza, entonces es importante para nosotros poder compartir con la doctora experta en epidemiología que nos está acompañando, para poder hacer un intercambio entre lo que nosotros estamos haciendo y la experiencia que tiene Cuba y poder fortalecer el abordaje”, manifestó la doctora Martha Reyes, directora de servicios de salud.

Alertas y vigilantes

“Nosotros estamos ahorita de cara a la atención oportuna de casos relacionados con coronavirus, tenemos ya una vigilancia establecida y también a través de las unidades de salud, estamos fortaleciendo nuestra vigilancia de captación de otros procesos respiratorios, de origen viral que incluyen influenza y otros tipos de virus", manifestó la funcionaria.

"En experiencia nosotros teníamos ya definido dentro nuestro protocolo no solamente el seguimiento específico de casos sospechosos, sino que también captarlo, no solamente en los puntos de entrada, sino en nuestra unidad de salud a través de la vigilancia establecida en las mismas y para esto nosotros ya teníamos una estructura montada de centinela en Managua, en Masaya, en Estelí, etc., que nos permite dar seguimiento a la parte respiratoria, pero que también nos permite monitorear comportamiento inusual”, concluyó Reyes.