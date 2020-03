Atención gratuita a familias del anexo Los Arcos, en Managua

Foto: TN8

Un aproximado de 68 familias habitan en el anexo de Los Arcos, del Distrito II de Managua, las cuales este martes contaron con una clínica móvil del MINSA brindando consultas, medicamentos, ultrasonidos, entre otros servicios completamente gratis.

Como principal objetivo es llevar siempre la atención médica a las familias nicaragüenses lo más cerca que se pueda, esto es brindado por el Gobierno central a través del Ministerio de Salud (MINSA).

Las familias nicaragüenses del anexo Los Arcos pudieron gozar de las siguientes atenciones que brindaba la clínica móvil: medicina general, pediatría, medicina natural, odontología, ultrasonidos y pruebas rápidas de VIH.

"La clínica móvil se hace presente con bastante frecuencia en barrios, comunidades y departamentos, ya que lo que más queremos es que la población pueda contar siempre con una atención con plena gratitud y las personas se han visto bastante anuentes a participar en las ferias de salud. También les aconsejamos a las personas que cuando miren a una feria de salud continúen acudiendo, ya que es una atención rápida, integral y así prevenimos las enfermedades", expresó Saúl Cruz, médico general del centro de salud Francisco Morazán.

Ada del Carmen García fue una pobladora que acudió a la clínica móvil y con total agradecimiento dijo lo siguiente: "Yo he venido a pasar consulta a la clínica móvil ya que tengo un problema hepático y aproveché la feria ya que es algo mas rápido. La atención fue excelente, yo me hice un ultrasonido, me dieron mi tratamiento. Esto es un gran beneficio para nosotros los pobres, una consulta privada cuesta muy caro y aquí gracias al buen Gobierno podemos gozar completamente gratis".

Ferias de salud por todos los barrios

Estas clínicas tanto en los barrios como comunidades han sido bastantes efectivas ya que la población acude con bastantes afluencia a las consultas médicas, así mismo asisten con sus pequeños hijos, lo que es algo de suma importancia.

Uno de los derechos que ha restituido el Gobierno central a las familias nicaragüenses es la salud gratuita y así lo sigue promoviendo cada año.