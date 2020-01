Electrocardiogramas gratis para comerciantes del Mercado Candelaria

Foto: TN8

El Ministerio de Salud en conjunto con la Corporación Municipal de Mercados de Managua (COMMEMA) realizaron este martes electrocardiogramas completamente gratis para los 90 comerciantes mayores de los 40 años en el Mercado Candelaria.

El electrocardiograma es una prueba que registra la actividad eléctrica del corazón que se produce en cada latido cardiaco.

Esta actividad eléctrica se registra desde la superficie corporal del paciente y se dibuja en un papel mediante una representación gráfica o trazado, donde se observan diferentes ondas que representan los estímulos eléctricos de las aurículas y los ventrículos. El aparato con el que se obtiene el electrocardiograma se llama electrocardiógrafo.

Es una prueba sencilla que no produce ninguna molestia y no tiene ningún riesgo para el paciente. Es muy útil para el diagnóstico de varias afecciones.

El Doctor Freddy Suárez, responsable del Centro de Salud Sócrates Flores, comunicó: "Es importante la detección de estos problemas o complicaciones y mediante el electrocardiograma los pacientes se pueden dar cuenta de su padecimiento. Como Ministerio de Salud y Gobierno siempre nos estamos preocupando por el bienestar y la salud de los nicaragüenses. Venimos a realizar esta jornada para los comerciantes que no pueden asistir directamente a un hospital o puesto médico".

De igual manera, se evaluaron los problemas de cardiopatía, hipertensión y diabetes; para que se les dé seguimiento a cada paciente y controlar su estado médico.

Atención de calidad y con esmero

El comerciante Óscar Obando, expresaba: "es primera vez que vengo a realizarme un electrocardiograma. Me diagnosticaron una hipertrofia y he venido avanzando con medicamentos. Pero me parece una excelente idea que siempre nos estén ayudando y que se preocupen por nuestra salud".

En cada barrio de Managua siempre se están realizando diversas jornadas de salud para dar atención a las necesidades de la población.

La comerciante María Fonseca, manifestó: "es importante que las personas mayores de edad, nos estemos chequeando constantemente y prevenir cualquier complicación en nuestra salud. Yo tengo 35 años de ser comerciante, le doy primero gracias a Dios y luego al Gobierno porque siempre están pensando en nuestro bienestar. Así que con mucho entusiasmo vengo a realizarme este electrocardiograma que es completamente gratis".