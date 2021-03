¡Arde troya! Yadhira Carrillo responde a comentarios de parte de Lety Calderón / Noticias ZMG

Era usual que Yadhira Carrillo hiciera comentarios alusivos a Leticia Calderón, expareja sentimental de su esposo Juan Collado.

Ante ello, la segunda siempre suele responder a las declaraciones sobre su persona. Hace un tiempo, la empresaria decidió no volver a hacer comentarios sobre la actriz para evitar disputa alguna.

Sin embargo, se rumoró que la protagonista de la telenovela Valeria y Maximiliano había comentado que el abogado pagaba a periodistas para que hablaran bien de la exreina de belleza.

#LeticiaCalderon nos abrió el corazón y le confesó a @LuchoBorregoC que las múltiples desilusiones que les dio #JuanCollado a sus hijos definitivamente han afectado la relación con su ex marido. #SLSchitchat pic.twitter.com/L7ryp7xpoD — Suelta La Sopa (@SueltaLaSopaTV) March 19, 2021

Ante ello, Carrillo aseguró que "no veo la televisión"; por lo tanto, "no sé qué dijo" y nunca ha estado atenta a información que se da a conocer sobre su persona. Además, continuó con su posición de evitar hablar sobre Calderón . "No tengo comentarios de este tipo de declaraciones que se me hace absurdo", advirtió a los medios de comunicación.

Respecto a la críticas sobre la alimentación de Juan Collado, quien permanece en prisión, y se asegura que solo consume productos gourmet, la actriz dejó claro que solo son rumores; sin embargo, cuando son ocasiones de celebración intenta consentirlo, tal como ocurrió el pasado Día de San Valentín cuando le llevó fabada española, croquetas de jamón serrano y albóndigas de róbalo.

"Recuerden que esa vez era 14 de febrero y fue un día especial", aclaró. "No es que [Juan Collado] coma así siempre. Él es muy sencillo para comer, le gusta su caldito de pollo".

Para Yadhira Carrillo, de momento, lo único importante es seguir dedicándose a su marido. También gusta de desempeñar su faceta como empresaria y activista.