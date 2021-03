Concluye primera fase de aplicación vacuna COVID-19 en el Hospital Bautista

Foto: Jornada de vacunación contra la COVID-19 / TN8

Este martes se desarrolló la última jornada de aplicación de la vacuna Sputnik V dirigida a pacientes con diálisis y hemodiálisis del Hospital Bautista de Managua, terminando así la primera fase de aplicación de esta vacuna.

"Nosotros estamos iniciando con más de 250 personas o pacientes que fueron vacunados en este hospital y ellos inician nuevamente según el calendario su segunda dosis el 30 de marzo, hasta completar a estos pacientes que están recibiendo hoy su vacuna", expreso Martha Reyes, ministra de salud.

Las pacientes que se aplicaron la vacuna de manera voluntaria agradecieron al Ministerio de Salud por esta oportunidad.

"Esto se llama estar en gracias de Dios, porque la salud aquí es gratis", comentó uno de los pacientes.

"Me siento agradecido porque esta vacuna me va a dar más calidad de vida y agradecer de paso la financiación de la hemodiálisis, porque es muy cara y nosotros no tenemos la capacidad para suplir y estamos agradecidos con el apoyo que nos dan", agregó.

Se espera dar inicia a la segunda jornada de vacunación contra el COVID-19 el 30 de marzo.

Proceso de vacunación

Para realizar la aplicación de esta vacuna se pasa por un proceso de descongelamiento, por lo que esperan 25 minutos para que esta se pueda atribuir.

Luego de haberse realizado la vacunación los pacientes son llevados a observación donde esperan aproximadamente media hora para verificar que esta vacuna no tenga ningún efecto secundario.

Se espera continuar con la segunda fase de la jornada de vacuna realizada por el Ministerio de Salud, manteniendo ese compromiso con el bienestar de los nicaragüenses.