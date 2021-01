Abogado de Eleazar Gómez renuncia a su caso y este es el motivo / La Opinión

Froylán Díaz, quien era la defensa legal del actor Eleazar Gómez, por golpear a su expareja Stephanie Valenzuela, confesó en entrevista exclusiva para un programa de revista matutino en México que desde diciembre está fuera del caso, pero ¿por qué?

Comentó que decidió abandonar el caso del actor por motivos de salud, pero que ya hay nuevas personas encargadas a quienes asesoró para que esto se resuelva de la mejor manera.

“Desde el mes de diciembre ya no estoy a cargo del caso de Eleazar. Por motivos de salud me tuve que retirar; de hecho, ya no estoy en México”, comentó al programa.

“El asunto está en las mejores manos; seguiré apoyando en lo mejor posible, pero ya hay personas que se están encargando de la investigación”, aseguró.

También explicó que, por los tiempos de la pandemia, las fechas de las audiencias se han retrasado, algo que sin duda ha jugado en contra del actor.

“Así como están los tiempos, yo creo que se va a ir hasta marzo, no sabría decirte, pero, así como están los tiempos, es lo más probable”, dijo en entrevista.

Ya han pasado varios meses desde que se dio a conocer la noticia que conmocionó a la opinión pública, cuando el conocido actor fue acusado de abuso familiar equiparado por su entonces pareja, quien lo denunció luego de haber incurrido en violencia física contra ella.