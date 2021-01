Novia de Efraín Ruales destrozada publica desgarradora despedida / Ecuavisa

El asesinato del actor Efraín Ruales a manos de sicarios este miércoles en Guayaquil, Ecuador, tiene a todo un país consternado. Ruales, de 36 años, fue baleado muy temprano en la mañana a la altura de la avenida Guillermo Cubillos, el video del terrible momento ya se hizo público.

Ahora su novia, la también actriz y presentadora, Alejandra Jaramillo, quien estuvo con Ruales pocos minutos antes en el gimnasio, compartió en su cuenta de Instagram una desgarradora despedida. “No lo comprendo, no lo acepto y no lo entiendo. Cómo podría empezar a explicarte cuánto dolor siento, no encuentro algo que describa lo demasiado que te voy a extrañar”, comenzó escribiendo.

Video muestra el momento en que sujetos dispararon a Efraín Ruales pic.twitter.com/QE8MUZNi0D — Valeria Tovar (@valeT1995) January 27, 2021

Más adelante se preguntó, “Y nuestro matrimonio? Y los 4 hijos que querías tener? y que entre risas te decía que solo iban a ser dos. Y hace dos días que me miraste a los ojos y me dijiste eso va a pasar más pronto de lo que te imaginas. Qué hago con nuestros sueños? Con nuestros anhelos?”

En otra parte de la conmovedora despedida hizo que muchos derramaran lágrimas al tocar el tema del matrimonio, “Casémonos mi amor, solo con tu familia y la mía, sin nada ostentoso sin nada de lujos, y mejor nos viajamos el mundo en nuestra luna de miel”.

El extenso texto fue acompañado por una serie de fotos y videos donde se podía ver a una pareja llena de felicidad y juventud, con un futuro inmenso por delante. Jaramillo finalizó diciendo, “Dime que todo esto es una pesadilla y que volveremos a estar juntos. Baja un ratito y vamos a desayunar al lago, baja un ratito para mimar a la bebé de papá. Te amo con mi alma Efraín, y las almas que se unen no se separan jamás”.