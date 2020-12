Familia de Stephanie Valenzuela denuncia amenazas de Eleazar desde la cárcel / Cadena Noticias

Ha pasado ya más de un mes desde que Eleazar Gómez fue detenido tras ser acusado por su novia de violencia doméstica luego de que presuntamente la golpeara e intentara estrangular el pasado 5 de noviembre.

Ahora la familia de Tefi Valenzuela denunció que el actor mexicano "está enviando amenazas a la modelo peruana desde la cárcel", razón por la que ella teme le pueda pasar algo y no quiere salir de su casa.

Fran Valenzuela, hermano de la exnovia de Eleazar Gómez, le contó a la revista TVyNovelas que en uno de los mensajes que presuntamente le envió a su hermana al teléfono celular escribió: "Te voy a fregar".

La modelo peruana no ha pensado en ningún momento retirar la demanda en su contra, entre otros motivos porque jamás ha mostrado arrepentimiento, según su familia.

Tefi Valenzuela supuestamente ha recibido amenazas desde la cárcel.

"Ella está asustada, anda con miedo por lo mismo que él la ha amenazado. Hay que ser bien caradura para que, encima de que le pegas, la quieras amenazar", denunció el hermano de la modelo peruana, Fran Valenzuela, en una entrevista con la revista TVyNovelas. Además, aseguró que el actor "está enviando mensajes al celular desde la cárcel a su exnovia".

El actor le "escribió al teléfono celular de Tefi Valenzuela te voy a fregar".

"Mi hermana no puede ni salir a la calle tranquila porque piensa que le pueden hacer daño. En ese momento le dijo: 'Mi tío es tal (persona), ¡ya te fregaste y te voy a fregar en México!'. Lógicamente lo primero que yo hice fue regresarme a vivir con ella. Ahora mi hermana está sola y me da miedo", explicó el joven.

Hermano de la modelo preguntó cómo puede seguir teniendo teléfono.

"¿Cómo es que este señor ha seguido con el celular en todo momento?, y a mi hermana le ha estado diciendo: 'Soluciona las cosas', y ni siquiera ha existido el arrepentimiento de parte de él", explicó Fran Valenzuela en la misma entrevista con la revista *TVyNovelas*.

Tefi Valenzuela no ha pensado nunca en retirar la denuncia contra el actor.

"En algún momento le dije a ella: “Él va a perder su trabajo”, y se enojó conmigo porque me dijo que estaba queriendo justificar yo también el actuar de ese señor, porque lo que mi hermana me dice es que él la quiso matar, la quiso ahorcar. Al final terminó desnuda, corriendo y los vecinos la ayudaron, pero si la hubieran ahorcado, estaríamos velando a mi hermana", añadió.

El actor "nunca ha mostrado arrepentimiento" por lo que hizo.

"El cree que no ha hecho nada malo, le dice: '¡Ya soluciona esto! Me muero de hambre, ¡Tengo que ir a trabajar, ya apúrate!, ¡Ven y da el perdón!'. Ni siquiera es bueno para decirle: '¡Discúlpame, por el amor que tuvimos! Cometí un grave error. Por favor, veamos la forma de solucionar', y eso es lo que más le duele a mi hermana, que no exista arrepentimiento por parte del señor", lamentó su hermano.

Está en prisión preventiva a la espera de que culmine la investigación.

YA ESTÁ EN EL RECLUSORIO SUR

La @FiscaliaCDMX encarceló esta noche al actor @EleazarGomez33

Agentes de @PDI_FGJCDMX lo trasladaron al penal ubicado en @XochimilcoAl

Este viernes tendrá audiencia ante un juez de control.

Asi lesionó a su víctima.



Detalles> https://t.co/SF35QpZ3Vo pic.twitter.com/FXb1r76MW8 — Carlos Jiménez (@c4jimenez) November 6, 2020

Eleazar Gómez se encuentra en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte mientras concluye la investigación tras ser acusado de un delito de violencia familiar por supuestamente dar una golpiza e intentar estrangular a su novia en noviembre en el interior de su departamento, según la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Eleazar Gómez fue arrestado el pasado 5 de noviembre.

El suceso tuvo lugar en un departamento ubicado en la colonia Nápoles, al sur de Ciudad de México. Los gritos de su novia, Stephanie Valenzuela, pidiendo socorro, alertaron a los vecinos quienes llamaron a la policía. Poco después, Eleazar Gómez fue arrestado y trasladado a la Alcaldía Benito Juárez y posteriormente al Reclusorio Norte.