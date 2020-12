Esposa de Ozzy Osbourne se contagió de COVID-19 / Milenio

Sharon Osbourne anunció que dio positivo a la prueba de Covid-19. La esposa del músico Ozzy Osbourne reveló su diagnóstico a través de una publicación en su cuenta de Instagram y también explicó que tuvo que ser brevemente hospitalizada por complicaciones derivadas de la enfermedad respiratoria.

"Quería compartir que di positivo por Covid-19", escribió la presentadora británica del programa de entrevistas The Talk. "Después de una breve hospitalización, ahora me estoy recuperando en un lugar alejado de Ozzy (que dio negativo en la prueba) mientras The Talk está en una pausa programada", comentó en la primera parte de su mensaje.

"Todos, por favor, manténganse seguros y saludables", concluyó Sharon en su publicación. Inmediatamente de postear su publicación, la conductora recibió cientos de mensajes de buenos deseos y por una pronta recuperación de parte de sus seguidores y de sus compañeros de trabajo.

"Le deseamos una pronta recuperación a la señora Osbourne, la queremos", se posteó en el perfil de Twitter del programa The Talk como respuesta al anuncio de Sharon.

La prueba positiva de Sharon se produce pocos días después de que su co presentadora de Talk, Carrie Ann Inaba, contrajera el virus. Inaba reveló que está sufriendo síntomas de fiebre, tos fuerte y "muchos dolores y molestias".

"Solo quería recordarles a todos que se mantengan atentos porque estoy siguiendo todos los protocolos y tengo muchos protocolos estrictos en su lugar e incluso entonces lo capté", agregó.

"Como pueden ver, Carrie Ann no está hoy aquí con nosotros. Se enteró esta mañana que dio positivo en la prueba de Covid-19. Obviamente, nuestros pensamientos están con ella, la amamos y estamos orando por una recuperación completa. Y, por precaución, Mrs. O estará haciendo el programa desde casa hoy, a pesar de que dio negativo en el coronavirus", anunció la otra conductora Sheryl Underwood durante la retransmisión del programa.

"Le envío todo mi amor y mis oraciones a Carrie Ann", agregó Sharon en ese momento.

La revista People confirmó la semana pasada que el programa del pasado jueves era el último día de producción programado para 2020, y que el programa estará en pausa hasta el 4 de enero. Los episodios que se transmiten esta semana fueron pregrabados. The Talk está grabado en Los Ángeles, que, como gran parte del resto del país, está experimentando un intenso brote de Covid-19.