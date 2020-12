MINJUVE entrega reconocimiento a emprendedores de Carazo, Masaya y Managua

Foto: Reconocimientos a emprendedores de Carazo, Masaya y Managua / TN8

El Ministerio de la Juventud (MINJUVE) realizó este martes en el auditorio Carlos Fonseca Amador, ubicado en el Parque Nacional de Ferias, la entrega de reconocimientos a 30 jóvenes emprendedores de Carazo, Masaya y Managua.

Mirley Silva, viceministra del MINJUVE, aseguró que este reconocimiento es por el arduo trabajo que han venido realizando a lo largo de este 2020, desde la dirección de creatividad e innovación juvenil bajo el programa de jóvenes emprendedores, que está dedicado a contribuir con el desarrollo de los emprendimientos.

"En este programa se les brinda capacitaciones, asesorías y promociones para que ellos puedan impulsar su negocio y emprendimientos pequeños que han surgido y que se han venido consolidando", dijo Silva.

Potenciar las capacidades

Los rubros socioproductivos presentes en esta actividad fueron gastronomía, repostería, emprendimientos de bisutería, así como pañales rehusables. Los protagonistas agradecieron el respaldo que han recibido y que les ha ayudado en gran manera proyectar sus productos.

"Me siento satisfecha donde he llegado, gracias a la iniciativa que tenemos como jóvenes emprendedores. Mi negocio es de joyería artesanal y piedras semi preciosas y he tenido un gran avance, ya sea en las redes sociales, por ejemplo de cómo comercializar el producto en las redes sociales", expresó Tatiana Diaz, joven emprendedora.

"Este reconocimiento significa para mí un sigan adelante, sigan capacitándose y lo mejor es que nos asesoran de qué vamos a hacer para que nuestro producto sea un éxito. Agradezco en lo personal lo que están haciendo por nosotros", comentó Esmeralda Martínez, joven emprendedora.

El Gobierno de Nicaragua ha venido respaldando a los pequeños emprendedores y de esa manera les ha ayudado en crecer y ser parte de los diferentes programas como Nicaragua Creativa y el Ministerio de Economía Familiar, que también ha venido ejerciendo un arduo trabajo en todo el país para el impulso económico de las familias.