Chiquis Rivera confirma su separación con Lorenzo Méndez

El matrimonio entre Chiquis y Lorenzo Méndez ha dado mucho de qué hablar durante los últimos días/ Excélsior

El matrimonio entre Chiquis y Lorenzo Méndez ha dado mucho de qué hablar durante los últimos días, ya que el rumor sobre una posible separación entre los gruperos cada vez toma más fuerza.

Es por eso que Chiquis Rivera decidió terminar con todos los chismes en torno a su relación dando una entrevista a el programa HOY.

En entrevista con el programa matutino la intérprete de “Las Destrampadas” mencionó que sí está dando un tiempo con su esposo, a quien hace unos días se le vio saltándose las bardas de la casa que compartían en Los Ángeles, California.

La complicada historia de amor

“Si nos estamos dando un espacio, hay cariño, hay amor, pero sí nos estamos dando un espacio, es la verdad”, dijo.

La cantante también aprovechó el momento para terminar con los rumores sobre la supuesta infidelidad por parte de Lorenzo Méndez.

“Sí, te voy a contestar porque me lo estás pidiendo con respeto y te lo agradezco. No (hubo infidelidad), hasta ahorita no, no creo. Yo también investigué porque se estaba diciendo tanta cosa, pero no, ni yo ni él. Esa no es la razón, eso sí quiero que se sepa”, recalcó.

La separación entre los cantantes se dio a menos de un año de su boda, situación que causó una ola de críticas para ambos, porque se dio en medio del lanzamiento del nuevo disco, lo que hizo pensar a varios seguidores que es un acto de publicidad.

Ante estas críticas, la hija de la fallecida cantante Jenni Rivera se defendió y mencionó que nunca le faltaría el respeto de esa forma a sus compañeros artistas.

“Me da muchísima tristeza, sí me cala. Jamás haría eso yo, de faltarle el respeto a los artistas que tanto quiero y admiro, que formaron parte de este disco”, finalizó.